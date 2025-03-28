擁文心森林公園、鄰捷運南屯站　「豐邑匯禮」享綠富機能成自住新寵

▲位於七期南側的「豐邑匯禮」享低密度綠富生活，捷運、公園散步就到，成為台中二代自住與換屋族新寵。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／台中報導

住在七期，也能擁抱萬坪公園綠海，同時享有捷運站在旁的便利性！南七期的高綠覆率生活環境與機能，相較於辦公大樓林立、商業氣息濃厚的市政中心，更顯優質宜居，因此成為許多二代自住與換屋族的新寵。

▲▼七期南側具有高綠覆率及文教書香特色。（圖／記者劉亮亨攝；以下同）

「在台中，要買的鑽石中的鑽石，就是七期。」財經專家汪潔民分析，七期目前的綠地、校園規劃，以及周邊市政建設，皆在台中市數一數二，隨著捷運綠線通車、藍線開工在即，兩線交匯於市政府站，更添增區域價值。此外，近期熱門話題「台中之鑽」，作為台中最高、全台地下開挖最深的建築物，也坐落於此；加上台積電A16（1.6奈米）製程可望進駐中科，未來市政路延伸至中科廊道，將為七期發展再加分。

▲台中市政府為七期發展最核心。

事實上，央行實施第七波信用管制後，房市回歸基本盤，交易量明顯下滑，但需求穩定的七期，不僅土地價格屢創新高，新案實登也逆勢衝破百萬。一級建商頻頻出手，汪潔民認為「綠概念」將是自住換屋的保值趨勢，「因為疫情改變了民眾對房產的需求，健康元素成為購屋考量重點，『綠概念』就是保持房子未來數十年都有一定價值的因素，再來要挑選當地大型建商，有助於長期效益，尤其是吸引有錢人聚集的地段，品牌更是關鍵。」

▲「豐邑匯禮」為雙塔式純住宅植感建築。

像是豐邑建設位於七期南側的新案「豐邑匯禮」，便挾著上櫃建設的品牌力，以及鄰捷運、近公園學區，魚與熊掌兼得的立地條件，備受市場矚目。

專案經理巫仲凱表示，「豐邑匯禮」坐擁三大公園圍繞，萬坪文心森林公園、南屯公園和禮匯公園；學區則有老字號文心國小和大墩國中，車程約5分鐘，家長都能輕鬆接送；同時緊鄰市政商圈、公益路、黎明路，以及秀泰影城4大商圈，不論生活採買、休閒娛樂、精品購物、市政辦公等，10分鐘生活圈盡享機能便利。

▲台中捷運綠線南屯站。

交通機能方面，「豐邑匯禮」最大特色是緊鄰捷運南屯站約400公尺、步行約6分鐘，搭6站可轉乘高鐵、接軌全台，未來捷運綠線、藍線、橘線串聯，將帶起另一波的台中軌道經濟；還有台中市最重要的74環狀道路，開車約8分鐘即可上閘道、快速銜接國一。

▲▼10分鐘生活圈盡享機能便利。

在產品規劃上，「豐邑匯禮」也用心拿捏舒適尺度。巫仲凱進一步指出，「基地面積達1,107坪，打造地上20層、地下4層，雙塔式純住宅植感建築，前後臨路大幅度退縮，預留將近400坪面積作為自家社區中庭花園；坪數規劃穠纖合度的46坪與51坪3-4房生活空間，一層4戶且戶戶邊間，室內全室開窗通風採光，給一家人最好的生活品質。」

▲▼「豐邑匯禮」主打戶戶邊間，室內全室開窗通風採光。





住進「豐邑匯禮」，住近市政核心繁華機能，悠享低密度綠富生活，捷運、公園散步就到，自住保值1+1，成為高資產族群優選標的之一。