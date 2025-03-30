預售屋贈與子女需申報贈與稅　國稅局：30日內須完成

▲買預售屋轉贈子女記得繳稅。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者李芷萱／綜合報導

不少父母出資幫子女買預售屋，或取得房地所有權再轉讓給小孩，財政部南區國稅局提醒，預售屋是屬於遺產及贈與稅法第4條所稱的有財產價值之權利，父母應在贈與日後30日內申報贈與稅。

預售屋市場熱絡，有些父母會以自有資金購屋或取得房地所有權後，再贈與子女，但遺產及贈與稅法規定，應以贈與時的土地公告現值及房屋評定現值計算贈與價值，另外，如果父母是出資買預售屋並且以支付部分款項，才把房屋權利贈與子女，該權利價值應以截至贈與日累計已繳付之所有房地價款計算。

財政部南區國稅局舉例，如果甲君與建商簽訂「不動產預定買賣契約書」，總價是2千8百萬元，甲君累計支付6百萬元後，並在房屋完工前贈與小孩乙君，且剩餘款項由乙君支付，則甲君贈與乙君之財產價值為600萬元，甲君應於贈與日後30日內申報贈與稅。

財政部南區國稅局提醒，父母轉讓預售屋給小孩時，若小孩有支付價金，應檢附付款流程及資金來源等證明文件，並向國稅局申報二親等親屬間財產買賣非屬贈與，經認定為買賣者，免課徵贈與稅。若民眾有相關疑問，可撥打免費服務電話0800-000-321，或洽詢轄區國稅局。