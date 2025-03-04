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掀牌了！　台南屢傳「被蓋牌」預售案52筆實登上架

▲▼ 浩瀚無極 。（圖／記者張雅雲攝）

▲位於東區平實營區核心地段的「浩瀚無極」，長久以來被外界懷疑「實登蓋牌」，此次實價登錄一口氣公開52筆成交紀錄。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

位於東區平實營區核心地段的「浩瀚無極」，長久以來被外界懷疑「實登蓋牌」，之前僅公布29筆，此次實價登錄一口氣公開52筆成交紀錄，單價落在58.4萬~61.1萬元，均價57.6萬元。其中，更有6筆交易衝上6字頭，不過均為去年央行第七波信用管制前成交。

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最新實登揭露，以往傳聞有多筆交易被實價登錄蓋牌的「浩瀚無極」，位於台南東區最精華的平實營區，該案首度出現6字頭價格，之前僅揭露29筆，屢屢傳出實登被蓋牌。

此次實登一口氣新公開52筆成交紀錄，合計目前共揭露81筆，單價介於58.4~61.1萬元，均價為57.6萬元，其中共有6筆交易站上6字頭，不過均為去年央行第七波信用管制前成交。

台南市政府地價科表示，地政局會依申報案件房價來計算附近區域行情，採滾動式檢討，並定期回溯檢視交易行情，由於目前平實營區的區域行情已拉高，該案落在合理行情內，因此開始公布，據了解，目前該案還有部分交易尚未揭露。

 ▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲根據實登顯示，目前東區最貴的預售大樓「舜之璽」，出現61.5萬元交易，刷新台南房價最高價紀錄。（圖／翻攝自實價登錄網站）

台南市代銷公會榮譽理事長陳雨利分析，平實營區地段精華，是台南最精華的蛋黃區，國賓影城、南紡購物中心、南紡置地廣場等大型娛樂、購物設施都位於此。區段還有平實公園、榮總台南分院，地段發展潛力佳，該案尚未揭露價格應有機會再上衝。

不過根據實登顯示，目前東區最貴的預售大樓「舜之璽」，共揭露23筆，均價為57萬元，成交價介於51~61.5萬元，其中該筆61.5萬元交易，刷新台南房價最高價紀錄。該戶為頂樓戶，坪數為64.58坪，規劃3房2廳3衛，總價為3972 萬元，為2024年12月底金龍風暴後成交，也是目前台南房價最高。

該案位於台南傳統豪宅聚落虎尾寮，社區共34戶，規劃60~64坪、3房格局，陳雨利表示，為了符合市場需求，台南不少建商推案皆以小坪數產品為主流，以致3房出現空窗，加上該區新案也不多，多以中古透天為主，才會吸引豪宅客出手搶進。

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關鍵字：台南東區豪宅成交價格實價登錄浩瀚無極舜之璽

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