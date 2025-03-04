ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

盤點「護國神山」進駐產業園區　寶山房價5年飆漲1.2倍居冠

▲▼ 台積電 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房仲根據實登統計，台積電的「護國神山」效應，帶動去年周邊行政區房價大幅上揚。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布，台積電在美增加投資1000億美元，牽動全球科技業神經，房仲根據實登統計，「護國神山」效應帶動去年周邊房價大幅上揚，新竹縣寶山鄉以驚人漲幅120.7%稱霸全台，嘉義縣朴子市不甘示弱，漲幅95%緊追在後，帶動房市熱度。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

根據住商機構根據實登盤點，有半導體龍頭產業進駐的科學園區，其所在行政區與鄰近行政區的年度平均成交單價，發現2024年寶山鄉平均成交單價達29.8萬元，相較2020年成長120.7%，漲勢居全台之首。相較之下，同屬新竹科技園區生活圈的新竹市，2024年平均單價約38萬元，漲幅52.6%，雖表現亮眼，但遠不及寶山鄉。

住商機構企劃研究室公關主任賴志昶分析，新竹市因早期開發成熟，蛋黃區房價基期高且新案供給有限，漲幅受抑；反觀寶山鄉過去屬蛋白區，鮮少建商青睞，近年因竹科周邊開發飽和，建商轉向外圍推案，寶山鄉憑藉區位優勢迅速崛起，房價漲勢驚人。

南部科學園區周邊的嘉義縣朴子市同樣表現搶眼，2024年平均成交單價達19.7萬元，較2020年成長95%，漲幅位居全台第二。

產業園區 影響行政區 2020年(萬元/坪) 2024年(萬元/坪) 漲幅
新竹科學園區寶山用地擴建二期 新竹縣寶山鄉 13.5 29.8 120.7%
新竹科學園區寶山用地擴建二期 新竹市 24.9 38.0 52.6%
中部科學園區台中園區擴建二期 台中市大雅區 22.2 27.4 23.4%
中部科學園區台中園區擴建二期 台中市沙鹿區 18.7 30.4 62.6%
中部科學園區台中園區擴建二期 台中市西屯區 29.3 36.6 24.9%
南部科學園區嘉義園區 嘉義縣太保市 10.6 17.5 65.1%
南部科學園區嘉義園區 嘉義縣朴子市 10.1 19.7 95.0%
南部科學園區台南園區 台南市善化區 17.7 29.5 66.7%
南部科學園區台南園區 台南市新市區 16.9 30.2 78.7%
南部科學園區台南園區 台南市安定區 15.6 28.0 79.5%
南部科學園區楠梓園區 高雄市楠梓區 15.9 30.0 88.7%
南部科學園區楠梓園區 高雄市橋頭區 16.2 29.7 83.3%
南部科學園區楠梓園區 高雄市仁武區 17.0 30.4 78.8%

▲半導體龍頭進駐區域平均單價。資料來源：實價登錄、住商機構企劃研究室整理。（ETtoday製表）

東森房屋太保加盟店長葉彥廷表示，台積電進駐帶動區域前景看好，尤其橫跨太保與朴子的縣治特區及太保高鐵特區，已成為嘉義縣房市購屋熱區，周邊建案如雨後春筍，交易熱絡，帶動原本的蛋白區太保、朴子房價飆升，預售行情站穩每坪30萬元以上。

買盤除在地換屋與首購族群，央行去年9月的信用管制前，更吸引大批外縣市投資客進場，其中，朴子漲勢超越設有高鐵站的太保，主因縣治特區鄰近市中心，生活機能更完善，支撐房價上揚。

儘管半導體龍頭所到之處房價皆漲，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，半導體產業發展較易受國際局勢波動，近期適逢川普上任，全球前景發展較為詭譎多變，消費者若欲置產相關議題周邊，須格外注意區域是否具有投機與置產風氣。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

關鍵字：房市台積電新竹科技園區房價漲幅寶山太保東森房屋住商不動產

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

5大領域專家判讀房市　漲跌各異「蛋白區承壓」

「金龍海嘯」威力不減不少自住客都在觀望，不少民眾不確定此時會是好的入手時機？還是可以再等房價下修？5大領域專家包含建設公司、建築師、室內設計師、代銷業及銀行高階主管等，分享2025年房地產市場見解，而漲跌各異「蛋白區承壓」是主要共識。

4小時前

盤點「護國神山」進駐產業園區　寶山房價5年飆漲1.2倍居冠

台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布，台積電在美增加投資1000億美元，牽動全球科技業神經，房仲根據實登統計，「護國神山」效應帶動去年周邊房價大幅上揚，新竹縣寶山鄉以驚人漲幅120.7%稱霸全台，嘉義縣朴子市不甘示弱，漲幅95%緊追在後，帶動房市熱度。

5小時前

洗澡總聞到「毒品味」！住1個月崩潰退租　一問傻了：毛骨悚然

一名租屋族在網路上分享自己的租屋慘痛經驗，揭露自己在桃園租到一間問題租屋，短短一個月內不僅遭受疑似毒品的氣味侵襲，忍受樓上情侶的瘋狂舉動，還發現前租客常常鬧自殺，以及房東根本是惡質二房東。才住一個月，最後卻賠上了六千元搬家費，加上房仲佣金半個月，整體損失慘重，相當崩潰。

5小時前

每周8~10組預約！　「陶朱隱園」賞屋客背景「一類人最多」

信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」上個月宣布以「符合市場行情」的價格開賣。中工今（4日）表示，該案賞屋量大增，目前每週約8~10組，買方以金融、傳產、高科技產業的企業主為主，其中又以傳產類最多。另外，目前來賞屋的客戶都是工商界人士，沒有所謂的大地主、隱形富豪。

6小時前

掀牌了！　台南屢傳「被蓋牌」預售案52筆實登上架

位於東區平實營區核心地段的「浩瀚無極」，長久以來被外界懷疑「實登蓋牌」，之前僅公布29筆，此次實價登錄一口氣公開52筆成交紀錄，單價落在58.4萬~61.1萬元，均價57.6萬元。其中，更有6筆交易衝上6字頭，不過均為去年央行信用管制前的成交。

7小時前

成大首排城中樞紐「成大之森」1862坪全街廓開發　台南創新地標

坐落於台南市中⼼的成功⼤學是台灣政商界領袖的搖籃，然⽽市中⼼⼤⾯積⼟地供給稀有，最新指標⼤案「成⼤之森」空降成⼤第⼀排，連同台南公園合計約30萬坪綠海林蔭環繞，緊鄰城中樞紐的台南⾞站鐵路地下化⼯程已屆完⼯，全案⼀露出預告便備受矚⽬。

7小時前

中捷綠線貫穿中市5區　北屯房價4年飆升67%最強勁

台中捷運綠線自2021年開通以來，不僅大幅提升區域交通便捷度，更帶動周邊房市蓬勃發展，觀察沿線新案房價漲勢，尤以北屯區最為亮眼，漲幅稱冠全線。在地業者認為，未來捷運藍線、捷運橘線將大台中交通網補齊後，屆時捷運宅聲量將更上一層樓。

8小時前

天母25年「德式烘焙餐館」畢業了！2主因曝光：不得不做艱難抉擇

温德德式烘焙餐館（Wendel's Tianmu Store）是一間在天母具有指標性的複合式西餐廳、烘焙坊。該餐館自1999年起經營，然而在即將邁入創立第26年的今天，因為「租約到期」以及「都更」的關係，他們要向大家暫時告別了，「期待未來某一天我們會在不同的時空裡，再次與你相遇」。

10小時前

房東悄開價「整棟11億賣」　高雄商旅業者曝：還不知情

228連假高雄觀光活動多，吸引不少民眾到高雄旅遊，旅宿住房率甚至衝破8成，高雄在地知名旅宿集團「御宿商旅」明華館屋主開出11億元出售，御宿透露，尚不知情。而賣家為自然人，具資產管理公司背景，專家表示，商旅市場回溫，具租金效益，賣家趁機出售。

10小時前

最後一塊拼圖到位！　史上最複雜都更案定案「新案價估站百萬」

全台最複雜都更案「永和大陳社區」7單元已全數定案，遠雄建設拿下最後1塊拼圖單元1，也是基地面積最大的1塊，預計2028年取得建照。7單元中，單元2是屋齡4年社區，而接下來進度較快、準備推案的是漢皇單元6、皇翔單元3。

10小時前

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

豪宅區旁驚見水泥廠建照核准　買..

台北租屋「房東都有一位美國兒子..

每周8~10組預約！　「陶朱隱..

掀牌了！　台南屢傳「被蓋牌」預..

台南1區人口數「逆成長」　台積..

台灣飯店不給備品　日本人失望「..

最後一塊拼圖到位！　史上最複雜..

芝山百坪孫東寶撤出不到半年　新..

新竹最貴豪宅入手12年沒住過　..

房東悄開價「整棟11億賣」　高..

ETtoday房產雲

最新新聞more

5大領域專家判讀房市　漲跌各異..

盤點「護國神山」進駐產業園區　..

洗澡總聞到「毒品味」！崩潰退租..

每周8~10組預約！　「陶朱隱..

掀牌了！　台南屢傳「被蓋牌」預..

成大首排城中樞紐「成大之森」1..

中捷綠線貫穿中市5區　北屯房價..

天母25年「德式烘焙餐館」畢業..

房東悄開價「整棟11億賣」　高..

最後一塊拼圖到位！　史上最複雜..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366