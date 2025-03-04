盤點「護國神山」進駐產業園區　寶山房價5年飆漲1.2倍居冠

▲房仲根據實登統計，台積電的「護國神山」效應，帶動去年周邊行政區房價大幅上揚。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電董事長魏哲家3日在白宮宣布，台積電在美增加投資1000億美元，牽動全球科技業神經，房仲根據實登統計，「護國神山」效應帶動去年周邊房價大幅上揚，新竹縣寶山鄉以驚人漲幅120.7%稱霸全台，嘉義縣朴子市不甘示弱，漲幅95%緊追在後，帶動房市熱度。

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根據住商機構根據實登盤點，有半導體龍頭產業進駐的科學園區，其所在行政區與鄰近行政區的年度平均成交單價，發現2024年寶山鄉平均成交單價達29.8萬元，相較2020年成長120.7%，漲勢居全台之首。相較之下，同屬新竹科技園區生活圈的新竹市，2024年平均單價約38萬元，漲幅52.6%，雖表現亮眼，但遠不及寶山鄉。

住商機構企劃研究室公關主任賴志昶分析，新竹市因早期開發成熟，蛋黃區房價基期高且新案供給有限，漲幅受抑；反觀寶山鄉過去屬蛋白區，鮮少建商青睞，近年因竹科周邊開發飽和，建商轉向外圍推案，寶山鄉憑藉區位優勢迅速崛起，房價漲勢驚人。

南部科學園區周邊的嘉義縣朴子市同樣表現搶眼，2024年平均成交單價達19.7萬元，較2020年成長95%，漲幅位居全台第二。

產業園區 影響行政區 2020年(萬元/坪) 2024年(萬元/坪) 漲幅 新竹科學園區寶山用地擴建二期 新竹縣寶山鄉 13.5 29.8 120.7% 新竹科學園區寶山用地擴建二期 新竹市 24.9 38.0 52.6% 中部科學園區台中園區擴建二期 台中市大雅區 22.2 27.4 23.4% 中部科學園區台中園區擴建二期 台中市沙鹿區 18.7 30.4 62.6% 中部科學園區台中園區擴建二期 台中市西屯區 29.3 36.6 24.9% 南部科學園區嘉義園區 嘉義縣太保市 10.6 17.5 65.1% 南部科學園區嘉義園區 嘉義縣朴子市 10.1 19.7 95.0% 南部科學園區台南園區 台南市善化區 17.7 29.5 66.7% 南部科學園區台南園區 台南市新市區 16.9 30.2 78.7% 南部科學園區台南園區 台南市安定區 15.6 28.0 79.5% 南部科學園區楠梓園區 高雄市楠梓區 15.9 30.0 88.7% 南部科學園區楠梓園區 高雄市橋頭區 16.2 29.7 83.3% 南部科學園區楠梓園區 高雄市仁武區 17.0 30.4 78.8%

▲半導體龍頭進駐區域平均單價。資料來源：實價登錄、住商機構企劃研究室整理。（ETtoday製表）

東森房屋太保加盟店長葉彥廷表示，台積電進駐帶動區域前景看好，尤其橫跨太保與朴子的縣治特區及太保高鐵特區，已成為嘉義縣房市購屋熱區，周邊建案如雨後春筍，交易熱絡，帶動原本的蛋白區太保、朴子房價飆升，預售行情站穩每坪30萬元以上。

買盤除在地換屋與首購族群，央行去年9月的信用管制前，更吸引大批外縣市投資客進場，其中，朴子漲勢超越設有高鐵站的太保，主因縣治特區鄰近市中心，生活機能更完善，支撐房價上揚。

儘管半導體龍頭所到之處房價皆漲，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，半導體產業發展較易受國際局勢波動，近期適逢川普上任，全球前景發展較為詭譎多變，消費者若欲置產相關議題周邊，須格外注意區域是否具有投機與置產風氣。

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