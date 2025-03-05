台積電高雄廠生變？　楠梓漢、橋頭勇士憂房價涼涼

▲台積電在白宮宣布加碼1000億美元投資美國廠，外界傳出將大砍高雄廠，高雄已上車的楠梓漢、橋頭勇士，紛紛擔心房價恐崩盤。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電在白宮宣布加碼1000億美元投資美國廠，在台灣科技業及股市投下震撼彈，尤其外界傳出將大砍高雄廠，高雄已上車的楠梓漢、橋頭勇士，紛紛擔心房價恐崩盤，高市府透露，P4、P5廠環評大會5日審查通過，後續可以開始執行相關建廠程序。

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台積電作為台灣科技產業的龍頭，一舉一動均牽動台灣整體經濟命脈，此次宣布在美國加碼投資，規模高達千億美元，不少民眾擔憂，若台積電重心西移成「美積電」，對高雄後續興建的P3~P5廠規劃將成重擊。不少網友也紛紛看壞高雄房市，直呼「高雄完了！金龍準備下課了！」、「橋頭、楠梓第一波血洗重災區。」

高雄市環保局透露，台積電P3廠計畫已於去年7月通過環評，5日召開台積電P3廠東側新擴建P4、P5廠第一階段環評，最後決議通過環境影響評估審查。對外界質疑P4、P5廠進度有變，台積電回應，目前在台灣投資的計畫不變。據了解，高雄合計5廠預計2028年第一季全部營運。

而台積電一宣布到高雄楠梓設廠後，附近橋頭、楠梓的高雄新市鎮、高大特區成為近年的房市購屋熱區，根據實登，區域最高成交價分別達47萬元、51.9萬元，已購客還被稱為楠梓漢、橋頭勇士。

年份 高雄新市鎮房價 (萬元/坪) 高雄新市鎮交易量 (件) 高大特區房價 (萬元/坪) 高大特區交易量 (件) 2025 39.8 52 40 12 2024 34.8 404 34.6 502 2023 32.3 1170 29.2 266

▲高雄新市鎮、高大特區預售案價量。資料來源：《高雄實價網》。（ETtoday製表）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，根據《高雄實價網》統計，高雄新市鎮、高大特區由於距離不遠，房價也相差不多，目前均價落在40萬元上下，橋頭在2023年出現大量交易，由於去年不少預售案被掃貨一空，買氣出現停滯，不少買家轉往高大特區購屋。

台積電目前共規劃5座先進製程廠，雖有「話題先行，台積未至」的疑慮，但高雄P4、P5廠環評已過、規劃確定，未來高科技業仍持續進駐，謝哲耀說：「儘管短期房市量縮價穩，但未來區域轉手性與價格，有產業、人口移入，房價長期來看呈緩漲格局。」

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