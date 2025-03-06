台鋼吳念庭將擔任「白隅」一日店長　帶你一起賞屋！

▲興連城開發邀請台鋼雄鷹隊球星吳念庭擔任全新建案「白隅」的一日店長。

圖、文／興連城開發提供

台灣棒球熱潮持續延燒！興連城開發將於3月9日（日）舉辦特別活動，邀請台鋼雄鷹隊球星吳念庭擔任全新建案「白隅」的一日店長，帶領球迷親身體驗建案特色，感受專業與熱情的雙重魅力！

活動將於中午12點30分正式開始，興連城開發周惠賓總經理將親自介紹「白隅」建案特色，並與首次挑戰擔任房屋銷售人員的吳念庭同台互動。吳念庭不僅將以帥氣正裝現身，還會親自帶領兩組幸運球迷賞屋，分享他的居住理念與置產心得，現場更設有餐車市集、點心咖啡，讓大家在輕鬆氛圍中參加活動。

興連城從選地到建案規劃處處講究，於楠梓台積電園區增值地段打造科技新貴高規自住產品「白隅」26層耐震宅，對坐175公頃生態綠廊公園，即時通勤避塞車潮，低建蔽留白建築傍學專路萬坪綠廊；嚴選換屋規格質感建材、日本首席YKK氣密鋁窗及NBC微縮防霾紗網等，國家發明金獎肯定Alfa Safe耐震工法，鋁模低碳工法落實ESG永續，係綠建築、智慧建築雙銀級認證建案，淬礪環保、健康與機能共生家宅。

作為高雄在地誠信品牌建商，興連城專注規劃建築品質與高規建材選配，致力提升市民居住品質，持續推出多筆銷售佳績與口碑載道建案，也與同是高雄在地品牌的台鋼雄鷹棒球隊合作，秉持「高雄在地，回饋社會」理念，曾邀高雄家扶中心的小朋友觀賽，讓更多弱勢家庭孩子感受運動精神，不僅體現品牌社會責任，也持續推動高雄體育文化不遺餘力。

本次一日店長活動將讓吳念庭與球迷有更多互動，也讓大家了解興連城品牌理念。未來，興連城將繼續致力於為高雄市民打造更美好居住空間，持續回饋社會，提升城市幸福感。

日期：3月9日（日）

時間：12:30 開始

地點：「白隅」接待中心（高雄橋頭經武路123號）