「太保勇士」預售交易量跌逾5成　在地：推案進入真空期

▲台積電設廠點燃房市熱潮，隨利多出盡，周邊預售屋交易量漲跌互見。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電設廠點燃房市熱潮，隨利多出盡，周邊預售屋交易量漲跌互見。根據房仲統計實價登錄資料，台積電4個新投資廠區周邊，去年預售屋交易表現分化，嘉義太保市交易量年減53.9%，太保勇士買氣消風居冠，其次為台南新市區下滑44.9%，高雄橋頭區也衰退22.3%。

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台積電宣布砸上千億赴美投資，使國內房市的「台積宅」概念區發展備受關注。台灣房屋依實價登錄統計台積電4個新投資廠區，周邊近2年的預售屋交易量，其中去年預售交易最多的是楠梓區，年售1734戶，橋頭也賣出981戶，遠勝於其他各廠。

不過量增最鮮明的是位於嘉科的朴子市，去年預售屋交易達875筆，比2023年的29筆暴增29倍，但太保卻大幅衰退逾5成，新市、橋頭的預售屋交易量，也分別衰退44.9%、22.3%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，以台南新市區為例，2024年預售屋交易量較前一年大減44.9%，高雄橋頭區也下跌22.3%，主因設廠消息已公布多年，投產時間逼近，市場預期逐漸穩定，加上廠區距離市中心較遠，剛需支撐有限。嘉義太保市則是因為指標大案轉移，交易量腰斬53.9%，與鄰近朴子市的爆發性成長形成強烈對比。

新投資廠區 投資項目 周邊行政區 2023年(件) 2024年(件) 年增幅 (%) 竹科新竹園區 全球研發中心 (2023 啟用) 新竹縣寶山鄉 474 599 26.4% 2 奈米廠 (2025Q1 投產) 新竹市東區 539 845 56.8% 南科嘉義園區 CoWoS 先進封測廠 嘉義縣太保市 217 100 -53.9% (預計 2028 投產) 嘉義縣朴子市 29 875 2917.2% 南科台南園區 原群創四廠 (預計 2025Q3 投產) 台南市新市區 692 381 -44.9% 台南市善化區 572 691 20.8% 南科楠梓園區 2 奈米廠 (預計 2025Q2 投產) 高雄市楠梓區 928 1734 86.9% 高雄市橋頭區 1262 981 -22.3%

▲台積電新投資廠區預售屋交易量統計。資料來源：內政部實價登錄。（ETtoday製表）

嘉義市不動產開發公會名譽理事長呂冠衡分析，嘉義科學園區周邊的太保與朴子交易量呈現兩極化發展。主因是2023年太保因指標案「清景麟嘉科」快速完銷，一舉衝高交易量，後續該區推案進入真空期，多為零星小案，太保勇士無貨可買。但2024年縣政特區主力大案「Ai 世界城」落腳朴子，買氣轉往朴子，太保交易量大幅下滑，跌幅達53.9%。

張旭嵐指出，多數置產族會擔心台積電在美國設廠之後，會減弱在台投資力道和時程，產生信心鬆動，不過由於多數在台設廠規劃都已經進行中，變數大，只是回收期拉長，這些區域的已購客宜以靜制動，而比較需要擔心的是尚未明朗或只聞樓梯響的設廠風聲，建議謹慎評估入場時機。



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