台中漢神洲際百貨開幕在即　這區房市靠「稀有2房」超車大盤

▲備受期待的「台中漢神洲際購物中心」趕工加急，將在第4季開幕迎賓。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

受到新光三越台中店氣爆影響，中台灣百貨囊括中部7縣市，在人潮紅利、消費市場加持，備受期待的「台中漢神洲際購物中心」趕工加急，將在第4季開幕迎賓，是否讓百貨版圖順勢北移，市場都在看，不過漢神洲際百貨周邊房市，先行受惠並超車大盤，長線趨勢看俏。

總面積超過6萬坪，樓高地上7層、地下4層，並規劃奢華購物、特色餐飲、電影院、空中咖啡廳及多功能展演場域，「台中漢神洲際購物中心」建築體已經落架，未來將吸引近500個國內外品牌進駐，並將帶來約2500個就業機會，年營業額挑戰140億元以上。

「漢神洲際購物中心」地點就位於台中北屯區崇德路三段及崇德十九路交叉口，該路段一側為百貨、另一側就是已動工、預計5年後完工的台中巨蛋，這兩大指標性建設皆落腳在關鍵點為「洲際路」，而20米的洲際路除了沿線商機無限，房市潛力更是備受矚目。

▲由「漢神洲際購物中心」步行洲際路，另一側即是預計5年後完工的「台中巨蛋」。（圖／業者提供）

在重磅建設推動下，14期重劃區聚焦洲際段的洲際路，也讓兩側土地成為兵家必爭之地，目前已知包含「豐邑ONE+」、「協勝洲際ONE」、「敦泰一境」等知名建案推出，周邊包含巨蛋第一排、漢神第一排的新案，更是蓄勢待發，其中又以近期泓瑞建設搶佔的核心點位將推出新案，市場關注度高漲。

在地業者指出：「14期住宅市場從過去主打大坪數產品，因總價緣故，逐漸轉向中小坪數規劃，以迎合自住與置產需求。實際上，目前市場上2房產品供給稀缺，統計14期在售的22個建案中，2房產品線上預售案，截至2025年1月實登資料顯示，排除已實登戶別，可售餘屋僅剩約150戶。」

▲泓瑞建設「洲際段新案」採先建後售模式，建築雛形已出土，未來下樓散步兩大重大公共建設就如同左右護法，吃喝玩樂、食衣住行一次滿足。（圖／業者提供）

這數據顯示兩面向優勢，包含消費者對於2房產品的接受度相當高，另一面向則是顯示2房供不應求的狀況。據悉，泓瑞建設即將推出的洲際段新案，主打雙塔式建築，規劃單純百戶社區，設計2～3房，並採4併雙梯設計，保有高效的居住品質外，適居坪數更受到首購族、自住客與置產者歡迎。



洲際段新案目前採先建後售模式，建築雛形已出土，未來下樓散步兩大重大公共建設就如同左右護法，吃喝玩樂、食衣住行，都能夠在家門前的一條路就被解決，業者透露：「以漢神洲際百貨地點來說，不論是台中市、彰化縣市的消費族群，通過74號快速道路，下交流道後即能直達，這對於百貨版圖的移動相當具備吸引力，有鑒於七期新光三越形成的百貨生活圈，也有望複製成為漢神洲際生活圈，未來該區段的保值性不言而喻。」