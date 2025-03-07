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高雄建案廣告「走路到捷運站」　公平會曝超扯真相！重罰60萬

▲高雄楠梓區「玉原道」建案廣告不實，建商遭公平會重罰60萬元 廣告宣稱捷運紫線近在咫尺。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄「玉原道」建案廣告宣稱捷運紫線近在咫尺，遭遭公平認定廣告不實，重罰60萬元。（圖／記者許宥孺攝）

記者閔文昱／綜合報導

受惠台積電，近年高雄房市價量齊揚，許多建案如雨後春筍般推出。其中位於高雄市楠梓區的「玉原道」建案，廣告宣稱8分鐘或15分鐘步行至紫線預定P12站，吸引了不少購屋者。不過，公平交易委員會（公平會）調查後發現，宣傳內容與事實不符，以違反《公平交易法》第21條第1項規定，開罰玉鎮公司新台幣40萬元罰鍰、廣城公司20萬元罰鍰。

公平會指出，雖然高雄市捷運建設持續推進，包括環狀輕軌已通車，捷運岡山路竹延伸線、小港林園線及黃線也在施工中，但捷運紫線及前鎮漁港聯外軌道仍在規劃階段。調查顯示，捷運紫線各站的位置及代號尚未確定，高雄市政府也未揭露預定設置的具體路口或路段名稱，因此玉鎮建設公司及廣城廣告公司所宣稱的「步行至捷運紫線預定P12站」的廣告內容與事實不符。

▲玉原道廣告與現實不符。（圖／翻攝自公平會網站）

▲玉原道廣告與現實不符。（圖／翻攝自公平會網站）

因廣告不實，公平會決定對玉鎮建設公司處以新台幣40萬元罰鍰，對廣城廣告公司處以20萬元罰鍰，合計罰款60萬元。公平會強調，預售屋建案的廣告內容是購屋者了解周邊公共交通設施的重要途徑，交通便利性更是影響購屋者交易決定的重要考量因素之一。

公平會提醒，業者在刊載不動產廣告時，應確保廣告內容與實際情況相符，以免因廣告不實而遭受處罰，預售屋建案的廣告也應真實反映周邊交通設施的實際情況，保障消費者的知情權，避免誤導消費者做出錯誤的購屋決定。

關鍵字：高雄房市公平會不實宣傳玉原道建案罰款

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