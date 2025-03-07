房仲家數破紀錄達9796家　住商：僧多粥少成隱憂

▲全台截至2月底，不動產經紀業破紀錄達9796家，尤以中南部房仲業高速成長最多。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

政府近期信用管制不手軟，加上全球政經詭譎前景不明，然而全台房仲家數與人數都創歷史新高紀錄。全台截至2月底，不動產經紀業破紀錄達9796家，尤以中南部房仲業高速成長最多，專家分析，今年全年買賣移轉棟數恐跌破30萬大關，市場僧多粥少房仲面臨重大挑戰。

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住商機構觀察內政部數據，全台截至2月底，含仲介、代銷及經營國外不動產等業種的不動產經紀業共達9796家，同時相較去年同期的9273家，年增幅達5.6%。

另一方面，不動產經紀人、營業員人數截至2月達1萬1667人、6萬4020人，相較去年2月分別成長4.8%、9.4%。不過攤開六都數據，受惠大型建設與產業加持，以中南部房仲業成長速度最快。

根據統計，高雄市經紀業備查家數2月達1001家，較去年同期增長8.1%，任職經紀人、營業員人數達1141、7562人，相較去年同期亦成長9.5%、14%，增幅皆冠居六大都會區。

區域 經紀業設立備查家數 2025年2月 經紀業設立備查家數 2024年2月 年增幅 任職經紀人人數 2025年2月 任職經紀人人數 2024年2月 年增幅 任職營業員人數 2025年2月 任職營業員人數 2024年2月 年增幅 台北市 1,469 1,389 5.8% 1,939 1,862 4.1% 9,393 8,891 5.6% 新北市 1,375 1,300 5.8% 1,749 1,698 3.0% 10,097 9,249 9.2% 桃園市 1,185 1,104 7.3% 1,534 1,445 6.2% 8,345 7,793 7.1% 台中市 1,831 1,740 5.2% 2,002 1,918 4.4% 9,208 8,080 14.0% 台南市 662 627 5.6% 772 729 5.9% 4,921 4,473 10.0% 高雄市 1,001 926 8.1% 1,141 1,042 9.5% 7,562 6,635 14.0% 全台 9,796 9,273 5.6% 11,667 11,136 4.8% 64,020 58,499 9.4%

▲六都暨全國不動產經紀業家數與從業人員統計。資料來源：內政部、住商機構彙整。（ETtoday製表）

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，隨中南部縣市的大型建設不斷，還有高科技者業帶動房市議題，加上台中、高雄幅員廣闊，除市區之外亦有其他蛋白商圈值得深耕，致使部分當地相關產業高速發展。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，近年中南部房市表現強勢，吸引不少待業民眾投入房仲業，另外不少店頭看好房市，持續展店並擴大經營規模，房仲家數不斷增加，也需要愈來愈多從業人才，帶動房仲業高速成長。

徐佳馨補充：「今年受信用管制影響，買賣移轉棟數恐下滑不少。如今市場僧多粥少趨勢明顯，房仲業將面臨重大挑戰。」

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