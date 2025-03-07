房仲家數破紀錄達9796家　住商：僧多粥少成隱憂

▲全台截至2月底，不動產經紀業破紀錄達9796家，尤以中南部房仲業高速成長最多。（示意圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
政府近期信用管制不手軟，加上全球政經詭譎前景不明，然而全台房仲家數與人數都創歷史新高紀錄。全台截至2月底，不動產經紀業破紀錄達9796家，尤以中南部房仲業高速成長最多，專家分析，今年全年買賣移轉棟數恐跌破30萬大關，市場僧多粥少房仲面臨重大挑戰。
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住商機構觀察內政部數據，全台截至2月底，含仲介、代銷及經營國外不動產等業種的不動產經紀業共達9796家，同時相較去年同期的9273家，年增幅達5.6%。
另一方面，不動產經紀人、營業員人數截至2月達1萬1667人、6萬4020人，相較去年2月分別成長4.8%、9.4%。不過攤開六都數據，受惠大型建設與產業加持，以中南部房仲業成長速度最快。
根據統計，高雄市經紀業備查家數2月達1001家，較去年同期增長8.1%，任職經紀人、營業員人數達1141、7562人，相較去年同期亦成長9.5%、14%，增幅皆冠居六大都會區。
|區域
|經紀業設立備查家數 2025年2月
|經紀業設立備查家數 2024年2月
|年增幅
|任職經紀人人數 2025年2月
|任職經紀人人數 2024年2月
|年增幅
|任職營業員人數 2025年2月
|任職營業員人數 2024年2月
|年增幅
|台北市
|1,469
|1,389
|5.8%
|1,939
|1,862
|4.1%
|9,393
|8,891
|5.6%
|新北市
|1,375
|1,300
|5.8%
|1,749
|1,698
|3.0%
|10,097
|9,249
|9.2%
|桃園市
|1,185
|1,104
|7.3%
|1,534
|1,445
|6.2%
|8,345
|7,793
|7.1%
|台中市
|1,831
|1,740
|5.2%
|2,002
|1,918
|4.4%
|9,208
|8,080
|14.0%
|台南市
|662
|627
|5.6%
|772
|729
|5.9%
|4,921
|4,473
|10.0%
|高雄市
|1,001
|926
|8.1%
|1,141
|1,042
|9.5%
|7,562
|6,635
|14.0%
|全台
|9,796
|9,273
|5.6%
|11,667
|11,136
|4.8%
|64,020
|58,499
|9.4%
▲六都暨全國不動產經紀業家數與從業人員統計。資料來源：內政部、住商機構彙整。（ETtoday製表）
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，隨中南部縣市的大型建設不斷，還有高科技者業帶動房市議題，加上台中、高雄幅員廣闊，除市區之外亦有其他蛋白商圈值得深耕，致使部分當地相關產業高速發展。
高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，近年中南部房市表現強勢，吸引不少待業民眾投入房仲業，另外不少店頭看好房市，持續展店並擴大經營規模，房仲家數不斷增加，也需要愈來愈多從業人才，帶動房仲業高速成長。
徐佳馨補充：「今年受信用管制影響，買賣移轉棟數恐下滑不少。如今市場僧多粥少趨勢明顯，房仲業將面臨重大挑戰。」
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