台中2區還有低基期　信義點名看好中區、東區

▲市府斥資600億元推動「台中大車站計畫」。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市積極推動舊市區活化，市府斥資600億元推動「台中大車站計畫」，其中位於台中火車站西北側的大台中轉運中心，預計於2026年上半年完工啟用，完工後將整合銜接火車站、捷運藍線、捷運機場線與台中轉運站等，信義房屋專家分析，鄰近的中區與東區將成為主要受惠區域，舊城區可望重現繁榮。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？ 專家教北台灣首購族預算怎麼抓

「台中大車站計畫」將台中新火車站北側的台鐵用地、舊建國市場、國防部南京新村等用地整合，並且變更為車站專用區，而位於台中車站西北隅的大台中轉運中心，斥資19億元，完工後將整合並銜接捷運藍線、台中火車站、機場捷運線、台中轉運站功能，加速翻轉舊城區。





▲中、東區多為屋齡30年以上的社區大樓，因為建地稀少，房價基期低，隨著台中大車站計畫等交通建設利多帶動。（圖／記者陳筱惠攝）

「交通建設與區域發展息息相關」信義房屋中二區協理王聖憲說。

王聖憲表示：「中區多為屋齡30年以上的社區大樓與屋齡20~40年的華廈，因為建地稀少，新建案也較少，房價基期低，隨著台中大車站計畫等交通建設利多帶動，房價已有上揚趨勢。」

統計實價登錄，中區的屋齡30年以上的大樓產品，2022年單價位於16~26萬元之間，而至2024年已上揚至22~28萬元，屋齡20年以上的華廈產品於2022年單價為16~26萬元，2024年則來到單價20~26萬元。

▲台中大車站計畫首要受惠區。



另外，信義房屋文心高工店經理李祐承表示：「鄰近的東區，也同樣受惠於大車站計畫推動，東區近年來擁有74號線銜接國道、大型商場進駐、新建案開發等利多，有望進一步提升區域的交通便利性和生活機能，吸引更多人口和商業進駐，也會外溢至南區、大里區。」

▲專家建議多注意較熱門的小坪數住宅產品，不僅自住價格較能負擔，未來不論是搬家或換大坪數住宅，都具備彈性與優勢。（圖／記者陳筱惠攝）

目前，東區屋齡10年內的大樓2022年單價為24~34萬元，2024年則上揚至30~45萬元。

王聖憲建議：「若想搭上大車站計畫話題且有購屋需求的民眾，可以多注意較熱門的小坪數住宅產品，不僅自住價格較能負擔，未來不論是搬家或換大坪數住宅，都具備彈性與優勢。」

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？ 專家教北台灣首購族預算怎麼抓

信義房屋更多相關新聞