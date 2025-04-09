台北港多元產業前景看好！投資置產搶時機「春城新港灣」宜居正三房含車位1688萬起

▲八里台北港受惠於產業發展，前景看好，且目前房價仍處於北市凹陷區，成為許多首購族討論的熱門地段。（圖／春城新港灣提供，下同）

房產中心／綜合報導

港灣城市因其獨特的地理位置和豐富的資源，通常被視為宜居之地。臨海城市如紐約、新加坡和上海，通常擁有便利的交通、繁榮的經濟以及多元的文化生活，吸引人們在此定居。北台灣的台北港也具備巨大潛力，其特定區被定位為國際物流中心與自由經濟示範區，將結合基隆港及桃園機場，空港與海港串聯之區位優勢，成為北台灣對接全球的貿易門戶，未來發展值得期待。相較於其他港灣城市的高房價，八里台北港至今仍是新北市房價親民區，這為有眼光的購屋置產族提供了難得的機會。

產業發展帶來大量的就業機會，源源不絕的人口紅利將豐富台北港特定區這塊土地。東立物流投資60億於台北港特定區成立智慧車輛產業園區基地，引進電商倉儲、自動化物流及冷鏈物流等高附加價值產業。亞果遊艇集團也計劃在台北港建立國際級遊艇碼頭，這不僅將提供休閒娛樂功能，還將包括維修和教學等服務，並涵蓋海洋教育和親子活動，預計將為當地經濟注入新的活力，並吸引更多遊艇愛好者和相關產業的進駐。

▲▼台北港特定區規劃為國際物流中心及自由經濟示範區，吸引許多企業進駐開發。

另外，新竹物流斥資19億元打造首座銀級智慧綠建築「國際物流暨北區轉運中心」，導入智慧型輸送設備，採全世界頂級自動化貨物分揀系統，超過5倍的貨件處理效能，預計創造500個就業機會；還有從傳統玻璃製造轉向高科技應用如太陽能面板和液晶顯示器發展的輝達玻璃也進駐台北港特定區。另外，麗寶集團陸續買下近3萬坪土地開發，計畫產業智慧物流、倉儲冷鏈區，未來也將透過包括商業、住宅及娛樂設施等複合式開發，眾多企業紛紛加入讓台北港正朝向多元化發展，促進區域經濟增長。

▲▼八里除了產業發展之外，也是相當宜居的環境，八里左岸河濱及自行車道風光美麗（如上圖）、特色公園眾多（如下圖）。

有人潮就有居住需求，不少建商插旗台北港特定區為此地帶來新風貌，像是成立以來始終秉持著「人、建築、生活的和諧之美」的理念，專注於提供高品質住宅環境的廣春成建設，跟隨時代進步的腳步，在建案中融入綠色建築理念，並且強調建築的基礎耐震性和混凝土品質，加上涵蓋從建材選用到售後的服務，從各方面打造出符合現代居住者需求且令人安心居住的「家」；零餘屋的銷售模式，則能確保購屋者享受到全新的居住體驗，未來在二手市場上也具備良好的保值潛力。

▲圖為廣春成建設在八里最新推案「春城新港灣」接待中心。

像是廣春成建設在八里推出的「春城台北港」系列已成為當地的指標性住宅，近期新推出的「春城新港灣」備受矚目，22至48坪2至3房格局設計，市場上難得一見的31％超低公設比，不論是自住、投資、置產皆合適；尤其是在雙北必須以高總價才能買到的32至36坪宜居正三房，在此僅需1688萬起含車位，只要4字頭房價就能讓人輕鬆享有美式港灣城鎮的愜意生活品質。

▲▼「春城新港灣」設計多種格局提供不同族群選擇，不論是哪一種房型，生活空間尺度都相當大器。

「春城新港灣」距離未來規劃的八里輕軌V37站僅約50公尺；此外，淡江大橋預計於2025年底完工，2026年初通車，將有效紓解當地交通壓力。林口市道105號的拓寬工程將銜接至八里，加上台61線和64線等主要道路，使往來雙北和桃園的通勤時間約為30分鐘，提升八里作為衛星城市的生活便利性。

▲▼上圖為台61線、下圖為台64線。

儘管擁有多項交通利多，八里相較鄰近的士林、北投等地區約9字頭房價，以及新北市板橋、中永和或桃園等地，房價幾乎減半，顯得相對親民許多。廣春成建設看好台北港的發展潛力，在八里再次打造指標性建案，可預期的是臺北港特定區未來房價仍具上升潛力。

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