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員工到班率56→70%　直擊東京千坪辦公室6大亮點

▲▼ 日本商辦 。（圖／記者項瀚攝）

▲仲量聯行東京總部辦公室的接待大廳空間。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／東京報導

台、日商辦市場熱，產品也越來越多元，除微型商辦崛起，中大型公司行號也吹起「開放式」風格，也就是所謂的ABW。記者直擊仲量聯行千坪東京總部，整理6大亮點，該公司沒有強制員工到辦公室上班，但2年多前採用新型態辦公室後，員工到班率從預期的56%上升到70%。

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台、日商辦市場熱，產品也越來越多元，像是應因新創產業需求，近年小面積的微型商辦市場逐漸崛起，另外針對具有規模的企業，也有越來越多公司打破傳統，將總部規劃為ABW（Activity Based Working）模式，不再限制員工得在特定位置工作，而是採用開放式的規劃，隨到隨坐，自由彈性。

記者直擊仲量聯行東京總部辦公室，位於「KIOI TOWER」15樓，單層主建物約900坪，換算台灣的權狀面積破千坪，在2年多前裝修完成，把原本仲量聯行在東京的3個據點集中起來，目前總員工數約700人。

仲量聯行辦公空間創新事業部資深主管溝上裕二表示：「本公司沒有強制員工到辦公室上班，但全新的辦公室型態，讓員工可以同時Work&Play，更彈性、更舒適，甚至做到公司上班比在家裡舒服，到班率從原本預設的56%，提升到70%。」

▲▼ 日本商辦 。（圖／記者項瀚攝）

▲仲量聯行東京總部辦公室的接待大廳，設有飲料咖啡大吧台。（圖／記者項瀚攝）

記者整理出仲量聯行東京辦公室的6大亮點。首先，是寬敞舒適的公領域接待大廳，設計頗有巧思，採用日本和室的理念，一側規劃落地窗，形成觀景日光區，另一側則用落地木牆區隔開來，保有一定的隱私性。

第二亮點是室內擺設與植栽，仲量聯行東京辦公室內種植大量綠葉，甚至還有青苔，為了就是提升空氣品質，且讓員工在享有綠意環繞的同時，也能感受四季變化，此外還擺了不少藝術品，目的是提升員工涵養，也能成為客戶造訪公司時的話題。

第三，仲量聯行東京辦公室內居然有「電話亭」，由於辦公區採開放式環境，為提供員工有更私密的通話、視訊空間，除了設有多間獨立會議室，也還有所謂的「電話亭辦公室」，而這樣的設計在日本都市區的車站內也頗為常見。

第四，仲量聯行東京辦公室設有數位大地圖，能即時顯示目前辦公室中，哪些區域人多、哪些區域人少，此外辦公室劃分出4個不同氣溫的工作區域，供員工選擇最舒適的辦公環境。

第五，辦公室設有茶室，而且包括取名、空間風格設計都是全體員工一起票選來決定的，該茶室設在大樓邊間位置，風景絢麗，員工下班之後會聚集在此喝酒，聊天放鬆。

第六，仲量聯行東京總部吧台除了提供員工免費的咖啡、飲料，每週五下午5:30後還提供免費的啤酒，並還允許員工存酒在辦公室，下班後小酌一杯放鬆身心，若拿下了什麼項目也能一同慶祝。

▲▼ 日本商辦 。（圖／記者項瀚攝）

▲仲量聯行東京總部辦公室的規劃圖。（圖／記者項瀚攝）

仲量聯行董事總經理侯文信補充，美商仲量聯行致力提供健康、彈性、永續的高效辦公空間，「台北101」大樓20樓的辦公室已於2022年12月全面升級完成，是「台北101」中第一家獲得WELL認證的企業，提供員工們更舒適的辦公體驗。

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關鍵字：日本東京商辦多元微型商辦開放式仲量聯行

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