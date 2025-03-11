不搶當「楠梓漢」　台積來了！租屋破千件、年增84%

▲台積電高雄廠正式掛上「tsmc」LOGO，廠區周邊租屋需求明顯升溫。（圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
台積電11日股價重跌，跌破千元大關，引發外界強烈擔憂。隨高雄廠Q2進入量產階段，廠區周邊租屋需求明顯升溫。專家分析，台積電客群租屋偏好，首重通勤便利，離廠區通勤10~15分鐘，楠梓不出意外的年增近1倍居冠。
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台灣房屋集團根據內政部實價資料，統計2024年台積電設廠周邊包括楠梓、橋頭、左營及仁武4大概念區租賃市場，發現去年租賃件數全面上揚。
其中，左營與楠梓區需求最為火熱，尤其是台積電設廠核心區楠梓，租屋件數從2023年的不到700件激增至1237件，年增563件，成長近1倍。橋頭區則以318件租賃數，年增率高1.2倍，奪下成長幅度之冠。
台灣房屋美術青海加盟店店東洪誌隆表示，台積電客群租屋偏好，首重通勤便利，離廠區通勤10~15分鐘以內佳，再來考量吃喝採買機能與屋齡屋況，客群多偏好屋齡5~10年左右2房大樓，如有家庭成員同住，則會以3房為主。
|區域
|2023 年件數
|2024 年件數
|增減(件)
|增減幅
|楠梓區
|674
|1237
|563
|84%
|左營區
|1020
|1433
|413
|40%
|橋頭區
|143
|318
|175
|122%
|仁武區
|122
|200
|78
|64%
▲高雄台積電概念區租屋交易量。資料來源：內政部實價登錄。（ETtoday製表）
熱門商圈包括像是左營高鐵、楠梓後勁、右昌、德民等商圈，以楠梓新2房不含車位，月租金約在2萬~2.2萬元左右，5~10年中古2房月租則約1.7萬~1.8萬元，3房則要2.3萬~2.5萬元左右。
另外觀察台積電4大概念區，2024年最熱門的租屋房型，以整層住宅最受租屋族青睞，其次為分租套房。
高雄市仲介公會理事陳揚智表示，受台積電效應帶動，高雄房價近年持續攀升，加上限貸令提高購屋門檻，部分購屋族只好「以租代買」，推升台積概念區的租屋比例。同時因租賃物件在實價登錄上無須強制登錄，實際租賃市場的旺盛需求程度，甚至還高於官方數據。
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