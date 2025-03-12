人妻不爽婆婆討新家鑰匙：只付240萬　網不挺打臉

▲一名人妻不滿婆婆討要價值3000萬元新房子的鑰匙，又強調對方只幫忙付頭期款中的240萬元，但網友幾乎一面倒不挺她。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

討拍不成反被嗆。一名人妻表示，剛搬新家就被婆婆就討要鑰匙，但她因為婆婆只幫忙付頭期款中的240萬元，因此並不想答應對方。消息曝光後，網友紛紛不挺她，直呼「有本事就不要拿婆婆的錢，才有底氣說話」。

人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，最近才剛搬進落成的新居，就被婆婆討要鑰匙，引發她的不滿，並強調房子的價值3000萬元，付頭期時，款婆婆只給240萬元，因此不想答應婆婆，想等到她和老公存夠錢時，再將錢連本帶利還給婆婆。

▲人妻認為，婆婆只幫忙付頭期款中的240萬元，因此不想給對方鑰匙。（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

貼文曝光後網友紛紛不挺人妻，直言「笑死人，拿人家的錢就沒本事，還在那邊靠北」、「給婆婆300萬元，再跟婆婆說『沒辦法』」、「只想拿好處，就是在說妳這種人」、「妳的心態有問題！婆婆可以一毛不給，妳也有權不給鑰匙，但請把240萬元和利息還給婆婆，妳才有底氣大聲講話」、「利用完再踢掉的概念，有本事一開始就不要靠人家」。

也有網友以自身經驗為例提到「我的婆婆是一毛錢都沒給，反而現在每個月還要給她錢，妳算幸福」、「我婆婆沒有給錢，大姑上班的公司在我們家附近，還叫大姑來跟我們住」、「我的房子是我爸買的，他沒跟我拿鑰匙，所以當初婆婆要拿鑰匙時，我就有立場堅持不給。希望妳也有這種立場堅持，而不是只是耍脾氣而已」。

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