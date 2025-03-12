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全台便當店家數破萬家　年銷售額增21.7%

▲▼ 梁社漢 。（圖／記者項瀚攝）

▲便當、自助餐店全台家數突破1萬家，且年銷售額達315.2億元，年增率達21.7%。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

便當、自助餐店全台家數突破1萬家，且年銷售額達315.2億元，年增率達21.7%，漲幅位居餐飲業冠軍。進一步觀察各縣市，年銷售額前幾名區域都位處都會區，而六都之外，宜蘭縣的便當業銷售額最高。

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據財政部部統計，餐飲業中的便當、自助餐店業種，於2024年達到1萬176家，不僅突破1萬家大關，且同年銷售額達315.2億元，年增率達21.7%，漲幅位居餐飲業冠軍。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「便當、自助餐店雖說逐年前景看好，但疫情後的消費模式改變，餐飲業需面對外送平台抽成，加上通膨造成的原物料大漲，更壓縮業者生存空間。」

▲▼ 。（表／住商整理）

▲便當、自助餐店於2024年達到1萬176家。（表／住商整理）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則表示：「便當、自助餐是國人平時用餐的主要選擇，店面點位也可相當多元，辦公商圈抑或純住宅商圈都可行，只要基本盤算過，能夠支撐，基本上不太會面臨歇業危機，除非就是請不到員工，人手不足。」

細看各縣市數據，便當產業要維持高營業額，仍需地方人口或產業人口加持，因此營業額前幾名區域都位處都會區，但除六都，就屬宜蘭縣的便當業銷售額最高。

▲▼ 。（表／住商整理）

▲便當產業營業額前幾名區域都位處都會區。（表／住商整理）

賴志昶分析：「宜蘭縣屬觀光一級戰區，不管四季皆有旅遊話題，應運而生的就業人口支撐一部份需求，同時在2024年仍有國旅餘溫之下，區域熱門景點帶來人潮，加上知名的福隆便當所在地福隆站，即位處新北、宜蘭交界，為區域便當業者創造話題性與商機。」

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關鍵字：便當店1萬家年銷售額自助餐住商不動產信義房屋

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