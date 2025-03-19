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五股交通樞紐上的綠意居所「芳洲PARK」　首購族輕盈總價坐享繁城宜居生活

▲▼五股,洲子洋,芳洲PARK,交通,新北大都會公園,車位,房價。（圖／業者提供）

▲位於五股成泰路商圈的「芳洲PARK」，鄰近多條高速公路及未來輕軌捷運站，通勤交通便利。（圖／芳洲PARK提供，下同）

房產中心／綜合報導

房價高漲讓想在北市買房的許多首購族大嘆沒機會，於是將目光轉移至比鄰台北的新北第一環，其中近期新案「芳洲PARK」，就位在新北五股的洲子洋重劃區，既擁有重劃區的整齊嶄新街廓，又因鄰近五股舊市區擁有完善生活機能，黃金地段還兼具四通八達的便捷交通網絡，以及廣袤綠地公園，形塑出宜居生活環境；加上相較蘆洲、三重、新莊、中永和等區域更低的房價，成為購屋族理想的居住選擇。

洲子洋重劃區被譽為全台最便利的交通網絡之一，從「芳洲PARK」出發，過橋快速可抵台北捷運蘆洲站，車行僅需約5分鐘即可上五股交流道，連接多條主要高速公路，包括國道三號、國道一號、台64線、台65線、新北環河快速道路以及五楊高架和汐五快速道路，這些道路交織成綿密路網，進北車、雙子星特區約15分鐘，約20分鐘就到台北市政特區和信義商圈，另外串聯至內科、桃園機場國門等也都十分快速且順暢，佔盡地利之便。未來，還有五股泰山輕軌計劃預計在重劃區內設立多個站點，而「芳洲PARK」步行5分鐘就到F08預定站，捷運軌道經濟將為「芳洲PARK」地段再添價值。

除了坐擁交通優勢，「芳洲PARK」可說是地處於五股黃金地段，坐落於區內最熱鬧的成泰路商圈，下樓即有銀行、全國電子、小北百貨、全聯旗艦店等商家，滿足日常生活所需。此外，五股國民運動中心也位於附近，提供多元的運動設施，如25公尺游泳池、體適能中心等，讓居民輕鬆培養健康的生活方式。現代社會高壓生活模式中最需要親近的大自然綠意，「芳洲PARK」也因鄰近廣達424公頃的新北大都會公園，能在繁忙的都市生活中就近享受綠地休閒空間，舒壓找回樂活節奏。

▲▼五股,洲子洋,芳洲PARK,交通,新北大都會公園,車位,房價。（圖／業者提供）

▲「芳洲PARK」住戶下樓即是成泰路商圈，生活機能一應俱全，還可享受新北大都會公園的廣闊綠意。

不光是生活環境機能完善、適合好好過生活，「芳洲PARK」亦特別規劃小而精緻的社區，僅有65戶住家與6戶店面，戶數單純，營造出寧靜且私密的居住環境。另外，貼心讓首購族能在熱鬧都會區擁有更合宜的生活尺度，「芳洲PARK」特別提供可選擇不含車位的購屋方案，省下的車位費用能夠換取更大坪數的戶型，使生活更舒適、具備更多利用空間。

▲▼五股,洲子洋,芳洲PARK,交通,新北大都會公園,車位,房價。（圖／業者提供）

▲圖為「芳洲PARK」公設大廳3D示意圖。

「芳洲PARK」規劃20至28坪2至3房，最低總價1268萬元起（不含車位），不僅總價帶適合首購小家庭或新婚夫妻，格局設計亦是真正充分考量現代人生活模式，像是26坪三房二衛，三間臥室均可放下雙人床，適合重視臥室隱私空間的家庭。27坪三房二衛的設計則強調寬敞的客廳空間，適合喜歡寬敞公共區域、享受家人相處時光的家庭。「芳洲PARK」所有格局均設計全開窗、無暗房，確保每個房間都有充足的自然光線；室內裝修則選用中高端建材，如全室鋪設德國太格木地板、採用TOTO衛浴等，都大大提升了居住品質。

▲▼五股,洲子洋,芳洲PARK,交通,新北大都會公園,車位,房價。（圖／業者提供）

▲▼五股,洲子洋,芳洲PARK,交通,新北大都會公園,車位,房價。（圖／業者提供）

▲▼「芳洲PARK」提供20至28坪的2至3房戶型，採用高品質建材，滿足不同居住需求。

▲▼五股,洲子洋,芳洲PARK,交通,新北大都會公園,車位,房價。（圖／業者提供）

相比周邊區域，如新莊、三重、蘆洲等地房價已達每坪80萬元以上，中永和地區更是突破百萬元，「芳洲PARK」目前每坪開價58萬至63萬元，正處於起漲階段，為首購族提供了進入新北市第一環的珍貴機會。 預計於2026年第一季度完工，付款方式為10％自備款，讓購屋者在資金安排上更具彈性。

了解更多「芳洲PARK」
預約專線：02-2291-8333
接待會館：新北市五股區成泰路三段250號
建案官網：https://lihi2.com/37dk0

關鍵字：五股洲子洋芳洲PARK交通新北大都會公園車位房價

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