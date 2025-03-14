Andy開撕家寧母女！破5萬人「更震驚1件事」：可能早知道內幕的人

▲Andy把廁所貼滿鏡子，直呼有高級時尚的感覺！（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）



網搜小組／劉維榛報導

眾量級Andy指控，辛苦經營10年頻道遭家寧一家人奪走，分手後被斷金援，只能搬回6000元小套房，甚至剪片電腦都無法取回，對比女方過著富裕生活，Andy悲慘遭遇讓各界心疼。也有網友震驚直呼，「Andy可以在台北找到6000的套房？」引來一票網友大讚房東太佛心。

一名網友在Threads表示，看到前女友家寧一家人私吞金錢的真相，反而讓她最震驚的是，Andy可以在台北找到6000的套房？

底下引來5萬多名網友大讚佛心，「套房在新莊，之前他們影片中有不小心透露位置」、「房東也看過他的影片，甚至同意他這樣亂搞布置，房東真的太nice了」、「有一個影片，他拿外送食物時打開門，我整個震驚的那個樓梯很髒亂，在地點新莊的話也不意外」、「他很早就租了、10年前的確新北是這個價格，一直沒有退租、房東也沒有漲租！佛心的房東」、「幸好房東沒有因為他是百萬創作者漲房租」、「我記得之前有說過房東的小孩是眾量級的粉絲」、「這間套房紅了」、「也好在意這個，他還可以把房子搞成那樣也很屌」、「有沒有一種可能：房東其實是早就內幕的人了，所以算他6000元」」。

也有租屋族分享，「台北5500元雅房路過，走路30秒到捷運站」、「以前我也在板橋找到6500元的，捷運站附近，還是有比較正常的房東啦」、「在台北住過7800元的套房，環境完全是地獄」、「我現在住三重也還是6600元套房阿」、「聽過朋友租中永和6000元的，天花板有老鼠」、「民生社區我租過8000元套房」。

事實上，Andy去年曾拍攝「把一星級廁所」改造成五星廁所，原本白色與粉磚色的磁磚設計，一夕間他接貼滿鏡子，他也自嘲嗨笑「這根本是無限地獄是不是？好多個我喔，天啊，哪一個年輕人會把廁所貼成這樣，就只有我而已」，最後還強調有高級時尚的感覺。