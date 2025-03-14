信用管制讓自住客更挑剔　「力麒．寰山」以產品力決勝剛需買盤

▲力麒•寰山外觀3D示意圖，建設公司保有修改之權益。

【特別企劃】

央行去年推出第七波信用管制措施，加上銀行嚴審放款額度，過往房市最熱絡的投資型買盤首當其衝，交易量大幅下滑；以自住、換房為主的剛需買盤受到限貸令影響，出手更為謹慎。於此同時，全台預售屋市場上出現兩極化局勢：

少數預售案依然高歌猛進，也有部份預售案由熱轉冷。市場分析，除了過去大量推案、漲勢超乎預期的地區，將重新進入盤整期外，剛需購房的關鍵考量，也更加聚焦建案本身的品牌力及產品力。

在房市逐漸褪去激情後，台北市預推案交易量呈現量縮價穩，不論買方賣方，普遍在等待下一波春燕歸來的熱潮。然而，市場上亦有異軍突起者，例如內湖地區指標個案「力麒．寰山」，雖在公開後旋即面臨限貸令挑戰，仍憑藉上櫃品牌口碑與優秀規劃，迄至內政部1月成交實價登錄，已達銷售八成之佳績，驗證了剛需自住的購屋著眼點，轉向將「品牌力+產品力」列為決定性因素。

力求臻美 出手就必須創造最好的作品

成軍超過三十年的力麒建設，去年甫完成世代交班，董事長郭濟綱承襲力麒獨有的美學觀點，讓品牌持續走在高標準、高品質的建築之道。「作品是要連我們也滿意的才行，這就是建築業的使命與職責，也是品牌持續努力的方向。」而在品牌一貫高品質的堅持之下，「力麒．寰山」從選地、規劃，乃至形塑的品味內涵，皆是以最好的姿態，來滿足居住者的期待，也因此能在市況普遍不佳的局勢下，依舊能擄獲自住、換屋客的心，交出叫好更叫座的成績。

▲力麒建設董事長郭濟綱。

近繁華 親自然 伴山好宅新定義

先天即擁有台北市最珍貴的綠海山景，「力麒．寰山」在設計概念上也盡可能將景觀優勢最大化，社區呈現南北帝王座向，除了塑造大棟距開闊感外，同時直面北側金面山景，營造最頂級的舒適度與顯赫感；基地規劃成景觀庭園，打造自然深邃感，配合國際金獎團隊－工一設計所操刀的質感公設，由外而內形塑繁華轉身、樹海對望的自在氛圍，成為身心靈休憩的最佳住所。「力麒．寰山」主力坪數為32至40坪、2至3房，全案已臻倒數席次，敬邀山水知音入席珍藏。

▲力麒•寰山位處金面山第一排，具都會珍稀的生活森意。

力麒．寰山

鑑賞專線：02 2658 2888

接待會所：台北市內湖區內湖路一段5號

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=61562726314148