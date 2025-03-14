北屯淪打炒房重災區　2年小宅靠新百貨反手創價

▲台中市衝擊最明顯的「金龍海嘯」第一排，新成屋小宅反手創價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市衝擊最明顯的「金龍海嘯」第一排，就落在新屋供給、預售屋供給最高的北屯區，信義房屋專家表示，近期小宅物件反手成交超乎預期，市場信心回溫。

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在南霸天百貨龍頭位於北屯的「台中漢神洲際購物中心」，規劃地上7層、地下4層的建築，比起高雄漢神巨蛋面積來的更大更廣，預計第四季即將開幕，也沖淡北屯區近2季的房市陰霾。

觀察實價登錄，鄰近「台中漢神洲際購物中心」近期成交一筆11樓、總坪數36.34坪、扣除車位後單價成交來到63.09萬元，登上社區最高價，前一手屋主入手總價835萬元、轉手出售1900萬元，價差1065萬元，等於賣1間賺了1.2間。

▲除洲際棒球場，「台中漢神洲際購物中心」預計第四季開幕，支撐在地信心。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋逢甲上安店經理周子凡就分析：「『洲際W』為目前唯一鄰近洲際棒球場的成屋案，屋齡約2年。雖是大型813戶住家，規劃2~4房，但過去從2字頭開賣一路賣到4字頭，隨著周邊新案陸續站上7字頭，以過去入手相對低基期的買方來說，仍有帶動作用。」

土開業者分析：「14期開發從仁平段、美和段到洲際段，房價、地價一路創價，其中，達麗建設去年所購入的洲際段1083、1084地號合計約1020坪土地，換算土地單價已來到110.8萬元，登頂14期地王寶座，推估未來房價勢必再有一番風起雲湧。」

不過，實際觀察14期預售屋新案銷量，代銷業者也坦言：「14期周邊真的是重災區，由於整體推案進入穩定，也開始有建案進入交屋潮，受到第二戶購屋貸款最高成數降至5成，且信用管制範圍擴大至全國，過去台中地區吸引不少投資、置產買盤消失，因此現階段信心同樣在修正，市況仍是冷清。」

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