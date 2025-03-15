捨年租180萬！高雄「政大書城」不當房東　1.28億賣店面

記者張雅雲／高雄報導
老字號政大書城高雄光華店，在高雄文化中心生活圈開店多年，2019年熄燈，不少老顧客相當失落，去年有南霸天文具店之稱的「九乘九文具專家」才剛進駐，在地透露，年租金約180萬元，屋主政大書城目前開出1.28億元出售，專家表示，該店有地下商場產業較受限。
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▲南霸天文具店之稱的「九乘九文具專家」才剛進駐政大書城高雄光華店舊址，開出1.28億元出售。（圖／記者張雅雲攝）
▲根據Google Maps顯示，政大書城2009年就已開幕，至少開店10年。（圖／翻攝自Google Maps）
高雄原本有2家政大書城，分別位於河堤社區及光華路上，2012年河堤店歇業，2019年光華店也收掉，目前高雄已無分店。
光華店位於高雄市文化中心生活圈，在地經營多年。根據Google Maps顯示，2009年就已開幕，至少開店10年，2019年熄燈後，該店曾租給健身房，去年由南霸天文具店的「九乘九文具專家」承租，目前開出1.28億元帶租約出售。
▲文化中心生活圈有高師大、明星學校五福國中等，是指名度相當高的住宅區。（圖／記者張雅雲攝）
據銷售資料顯示，該店位於光華路，屋齡34年，1樓坪數為94坪、地下室共155.9坪，在地仲介透露，月租金約15萬元，租期不便透露，售後將續租，換算投報率約1.4%，而屋主就是政大書城。該店租賃、成交實登均無紀錄。
住商不動產高雄R15捷運加盟店東黃承富表示，該店曾是南高雄的文化地標，過去以書城經營帶動周邊人氣，老顧客相當多，該區有高師大、明星學校五福國中等，是指名度相當高的住宅區。
|政大書城舊址出售
|位置
|苓雅區光華路
|坪數
|1樓坪數為94坪、地下室共155.9坪
|屋齡
|34年
|開價
|1.28億
|預估租金
|約15萬
▲政大書城舊址出售。（ETtoday製表）
區域住宅大樓多，居住人口多有足夠消費力支撐，商業機能發達，1樓店面單價約40萬元，地下室單價落在24萬元上下。
黃承富分析，雖然文化中心1樓店面釋出量不多，該該物件包含一般地下室商場，廣告效益相對不顯眼，且因坪數大，相當挑租客，新買家接受度就要看產業別以及商圈在地客的購物習慣，才有機會創造商機。
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