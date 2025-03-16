衝動簽約電梯大樓！他才苦惱「有2寶住不下」　大票反點頭

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

買房是人生大事，但有時一時衝動簽約後，才發現可能不符合長遠需求。一名網友分享，家人前陣子看房時不小心衝動簽約，雖然地點好、帶裝潢，增值性也有未來，但坪數偏小，讓他和妻子擔心未來如果有二寶，會不會太擠？信義房屋專家認為，聽下來還有足夠時間評估應變方案，應該不用太擔心。

原PO在「買房知識家」表示，家人前陣子看房時衝動簽約了，其實房子狀況跟地點都很好，是帶裝潢的電梯大樓，在新北一環增值性佳，不怕未來賣不出去。但缺點就是坪數小，「小倆口擔心之後萬一有了二寶會感覺很擠，但現在也無法直接反悔解約了…」

他表示，目前房市低迷，未來漲幅難以預測，想與妻子討論兩種做法：「1. 自住一年，期滿後利用重購退稅機制，運氣好頂多打平，運氣不好可能會賠售；2. 認命住滿6年，等房價漲了再賣，能多賺點補貼換大房。」但他也透露，妻子擔心未來變數太大，認為6年後大坪數房價可能更高，壓力會更大，讓夫妻倆陷入糾結。

貼文曝光後，網友紛紛出謀劃策，「買房太衝動，現在想太多」、「便宜賣，房市會更差」、「買房就是先求有，再求好」。也有人建議，「住著再說，孩子小不會占太多空間」、「等國小才需要一人一間房，還要好幾年」、「兩個選擇都是先住，那就保持好心情」。

另外，也有網友提醒，「買房其實沒那麼可怕！孩子年紀小，空間需求沒那麼大，這間房還能幫你累積未來換屋的自備款。不管是重購退稅還是住滿6年享400萬免稅額，都能降低成本。」甚至有人建議直接「再買一間」、「這間房子租出去，再買符合需求的坪數」，提供不同的財務規劃方向。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，既然已無法解約，就應該先住進去，再慢慢評估未來是否換屋。另外，兩人可以趁孩子小、空間需求還不大時，好好評估應變方案，應該有足夠時間，不用太擔心。