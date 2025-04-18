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小孩要比賽！鄰童夜夜敲「馬林巴木琴」14個月　住戶崩潰報警

▲焦慮症，精神疾病，魯蛇，魯魯，宅男，難過，崩潰，精神崩潰，憂鬱。（圖／pakutaso）

▲家中孩子夜夜敲擊「馬林巴木琴」練習，導致鄰居崩潰報警。（示意圖／pakutaso）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名李姓家長遭鄰居控訴，家中孩子夜夜敲擊「馬林巴木琴」，且時間長達14個月，經鄰居報警後，警方到場依《社會秩序維護法》裁罰新台幣3000元。李男不服，認為孩子有比賽、有練琴需求，且都是在合法範圍內，因此聲明異議。士林地院法官審酌後，駁回李男異議。

判決書指出，李男遭鄰居控訴，於112年9月至113年11月間，長期於新北市4樓住處製造噪音，案經鄰居報警後，警方依《社維法》開罰3000元。李男不服聲明異議，表示社區大樓規範住戶練琴需於每日22時前結束，家中孩童均遵守時間，且琴聲分貝數都在合法範圍內，並無製造噪音一事。

但法官審酌，《社會秩序維護法》內所稱之噪音，係指噪音管制法令規定之管制標準以外，不具持續性或不易量測而足以妨害他人生活安寧之聲音，並非《噪音管制法》第2條所規範「超過管制標準之聲音」，即不以超過管制標準之聲音為限，而以足以妨害他人生活安寧為要件。

雖然李男否認有製造噪音、妨礙安寧，但據報案鄰居王婦於警詢時陳述，李男住家從112年9月起，幾乎每天晚間7時敲擊「馬林巴木琴」到深夜10時，原本已經透過社區管委會協調溝通，對方一開始有改善，聲音有變小，但113年1月又故態復萌。王婦有上門詢問李男是否可以改善，但對方卻稱「小孩有比賽」，且聲音都在合法時間，王婦為此長期不堪其擾，因此才報警處理。

除王婦外，另還有鄰居陳男、周男也在警詢時做出相同陳述，因此法官勘認李男確實有製造噪音，且經社區住戶協調後仍未改善，勘認定有違反《社維法》情事，警方依法裁罰3000元，核無不合，李男聲明異議為無理由，應予駁回。不得抗告。

關鍵字：房產雲噪音鄰居

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