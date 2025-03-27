11月底截止！台南屋頂光電補助最高50萬

▲補助截止時間是11月底。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李芷萱／綜合報導

台南市政府響應國際2050淨零碳排目標，2024年總共受理91件申請，補助金額達新台幣963萬元，成功建置2.41MW太陽光電，為持續推動光電儲能與綠電發展，台南市政府今（2025）年也推出屋頂型光電補助計畫，最高補助金額達20萬元至50萬元，補助期限至今年11月30日止。

台南經濟發展局代理局長蕭富仁指出，臺南市太陽光電補助計畫自2011年起，總設置容量達207.56MW。2025年屋頂光電每瓩（kW）維持補助5千元，並且配合綠能宜居永續生活的趨勢，加強推動家用光儲及鼓勵社區居民共同設立光電，儲能型補助加碼至每瓩（kW）補助2萬元，最高補助金額達35萬元，如果是陽光社區型，則是每瓩（kW）補助8千元至1萬2千5百元，最高補助金額可達25萬元到50萬元。

台南市政府2025年將持續辦理「太陽光電補助計畫」，同時配合中央推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，加大屋頂光電補助。民眾除了可申請中央補助，也可獲得地方政府提供的補助。更多申請資訊與詳細補助計畫已公告於《臺南陽光電城資訊網》，有申請需求的民眾可到網站查詢，或撥打經發局能源科專線（06-6351458）。