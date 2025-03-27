ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

11月底截止！台南屋頂光電補助最高50萬

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲補助截止時間是11月底。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李芷萱／綜合報導

台南市政府響應國際2050淨零碳排目標，2024年總共受理91件申請，補助金額達新台幣963萬元，成功建置2.41MW太陽光電，為持續推動光電儲能與綠電發展，台南市政府今（2025）年也推出屋頂型光電補助計畫，最高補助金額達20萬元至50萬元，補助期限至今年11月30日止。

台南經濟發展局代理局長蕭富仁指出，臺南市太陽光電補助計畫自2011年起，總設置容量達207.56MW。2025年屋頂光電每瓩（kW）維持補助5千元，並且配合綠能宜居永續生活的趨勢，加強推動家用光儲及鼓勵社區居民共同設立光電，儲能型補助加碼至每瓩（kW）補助2萬元，最高補助金額達35萬元，如果是陽光社區型，則是每瓩（kW）補助8千元至1萬2千5百元，最高補助金額可達25萬元到50萬元。

台南市政府2025年將持續辦理「太陽光電補助計畫」，同時配合中央推動「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，加大屋頂光電補助。民眾除了可申請中央補助，也可獲得地方政府提供的補助。更多申請資訊與詳細補助計畫已公告於《臺南陽光電城資訊網》，有申請需求的民眾可到網站查詢，或撥打經發局能源科專線（06-6351458）。

關鍵字：補助光電屋頂台南節約能源淨零碳排

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

吳寶田父女無保請回　麗寶：全案配合調查

麗寶集團爆出內線交易事件，麗寶集團董事長吳寶田及其女兒名軒開發董事長吳泓瑩27日晚間被移送北檢複訊。對此，麗寶集團表示，吳寶田父女已無保請回，全案麗寶集團會配合調查。

1小時前

陸「孟母們」遷徙日本！東京大學周邊房子被買爆　2手公寓飆破千萬

日本東京的文京區是著名的學區，當地匯聚了東京大學、御茶水女子大學等頂尖學府，還有昭和、誠之、千駄木、窪町4所歷史悠久的公立小學。這些被稱為3S1K的學校以卓越教育、高升學率著稱，吸引大量家長爭相報讀。然而，媒體最近發現，這個傳統名校學區在中國新移民家庭中掀起了搶購熱潮，導致房價持續飆升，二手公寓動輒上億日圓。

3小時前

11月底截止！台南屋頂光電補助最高50萬

台南市政府響應國際2050淨零碳排目標，2024年總共受理91件申請，補助金額達新台幣963萬元，成功建置2.41MW太陽光電，為持續推動光電儲能與綠電發展，台南市政府今（2025）年也推出屋頂型光電補助計畫，最高補助金額達20萬元至50萬元，補助期限至今年11月30日止。

4小時前

小確幸來了！嘉義縣青年租屋補助加碼3600元　4／1開放申請

青年租屋族注意了！嘉義縣政府宣布，2025年青年租屋加碼補貼將於4月1日至6月30日開放申請，採「隨到隨辦」制度，這一項加碼補貼每年最高可達3600元。符合申請資格的民眾將收到專屬簡訊通知，無需另行查詢資格。

5小時前

女房客住32年搬走　房東進門一看大驚：屋況超讚

美國緬因州一名房東發現，女房客近期退租搬走，總計住了32年，但屋況依舊完好，「很難再找到有地方是住了32年還可以維護如此完好」，令他震驚不已。

6小時前

王少偉靠自己省20萬元　還變身「房產軍師」

周湯豪為了新房大手筆裝潢，重視細節的他還一手包辦設計，就為了打造出夢想空間。演藝圈也有不少房產達人，對於裝潢特別有想法，其中隋棠更是花了一年，除了找來設計公司外，也會自己木作，為兒女房間布置。

7小時前

男友想一起買房！她早擁一間「該說嗎」...網友建議一面倒

一名網友在網路論壇PO文，提到男友最近一直積極在看房，打算和她一起買房背房貸，不過因為原PO已擁有一間套房，讓她不知該不該跟男友說這件事。貼文曝光後，網友們都紛紛留言，建議原PO結婚後再提這件事情。

7小時前

2月戶口數暴增　信義：與房屋稅新制上路有關

今年2月戶口數量出現暴衝式增加，光2月戶口數量大增7.9萬戶，對比增加數量今年是去年同期的8倍。信義房屋專家表示，主要原因可能與房屋稅新制上路有關，現在必須要設籍才能適用住宅稅率，政府也密集宣導與主動寄發通知，因此出現一大波設籍潮。

8小時前

初訪男友家「進門要閃狗大便」　她曝家中5噁況：比鬼屋更像鬼屋

一名女網友表示，前男友外表乾淨整齊，但某次造訪原生家庭，環境竟骯髒又混亂，小公寓住了5人和3隻小狗，狗味與擁擠的居住空間，讓她直呼「比鬼屋更像鬼屋」，男方家人還說婚後會把房子過戶給他們，就不用辛苦扛房貸，一想到要生活在那裡，她忍不住落淚甚至嘔吐，於是提了分手。

9小時前

家裡20年沒蟑螂！專家曝「滅蟑秘訣」：千萬別用拖鞋打

「蟑螂、螞蟻」經常在家中陰暗潮濕處出沒，特別是會飛的蟑螂，更是讓人心驚膽戰，中興大學教授黃紹毅特別提供幾項簡單有效的預防方法，幫助大家擺脫蟲害，自信表示自己家已20年未見蟑螂、螞蟻蹤跡。

9小時前

#洪淨 #中捷 砍人突當庭下跪致歉！受害者父親怒斥：噁心八點檔

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

吳寶田父女無保請回　麗寶：全案..

家裡20年沒蟑螂！專家曝秘訣：..

王品撤出「台中大竹筍」　房東證..

房客住32年搬走　房東一看屋況..

楠梓漢輸了！　高雄Q1「購屋熱..

為何有線電話「不用插電」　答案..

明明賺很大！房客「每個月遲交房..

台灣土地公釋出10公頃地　說明..

高雄知名骨科拓展新據點　分院地..

陸家長買爆東京大學周邊房子　房..

ETtoday房產雲

最新新聞more

吳寶田父女無保請回　麗寶：全案..

陸家長買爆東京大學周邊房子　房..

11月底截止！台南屋頂光電補助..

小確幸來了！嘉義縣青年租屋補助..

房客住32年搬走　房東一看屋況..

王少偉靠自己省20萬元　還變身..

男友想一起買房！她早擁一間「該..

2月戶口數暴增　信義：與房屋稅..

初訪男友家「進門要閃狗大便」　..

家裡20年沒蟑螂！專家曝秘訣：..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366