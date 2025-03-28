雙北稀有4字頭「新海城」訂簽25萬起　低門檻輕鬆擁有雙語學區捷運宅

▲「新海城」坐落於淡水新市鎮核心，4字頭低基期房價、訂簽25萬起，輕鬆銜接輕軌V10站，周邊雙語學區、商圈、公園環繞，打造年輕家庭的理想居所。（圖／翻攝自影片，下同）

房產中心／綜合報導

雙北的高房價讓首購族望房興嘆，不妨將目光移至正在快速崛起的新興生活圈「淡水新市鎮」，在政府提出的「新北一二三」政策支撐下，淡水被定位為科技創新和綠色產業的發展重點區域，再加上原先就坐擁的絕佳自然環境，在隨著交通與產業發展加速之下，淡水正逐漸形成嶄新面貌，也成為年輕家庭實現購屋夢的優質選擇。

新北一二三政策強調打造出「一個北台灣創新中心、兩條生活軸線以及三大綠色產業園區」，而淡水新市鎮就是重點發展區域之一，規劃有153公頃的淡海科學園區，用以發展低碳、高科技產業，吸引國內外大廠投資，帶動就業機會。不僅如此，淡江大橋將於2025年完工，可快速連接台61線、台64線，30分鐘內可抵到達桃園機場、新板特區、台北車站；另外，可有效縮短竹圍路段63%車潮的淡北道路，能節省至少12分鐘的通勤時間，還有輕軌藍海線二期規劃，將打通淡水交通的任督二脈，讓生活與工作無縫銜接！

近期淡水新市鎮的「興富發新海城」成為人氣注目的指標性建案，原因來自於可以說是無敵的地段，位於淡水新市鎮正核心商業區段，「興富發新海城」下樓就到輕軌V10站，可以快速接軌北捷淡水紅線；步行100公尺到雙語淡海國小，能讓孩子提早建立國際視野、贏在起跑點。步行750公尺可抵最新開幕的Ocean Square海都心廣場，商業、消費和教育資源全都近在咫尺。

「興富發新海城」生活圈內還有三座大型公園，包括公七公園、公二三公園及寵物公園，破萬坪的綠地環繞，隨時享受悠閒步調，生活更加健康舒適，讓《即賞屋》主持人ALBEE大讚「超級吸引人的」！

超大基地也是「興富發新海城」的特色之一，地處新市二路二段、沙崙路二段交界口的雙面臨路角地，坪數高達8,177坪，整體十分壯闊，在此之上﻿規劃6棟建築，其中4棟主要為住家、2棟為店面，樓高地上28至30層、地下4層，住家有2039戶、45戶事務所和147戶店面，未來下樓就能進行基本日常生活採購，打消一般民眾覺得淡水新市鎮生活機能不夠方便的疑慮。1樓到3樓為店面及公共空間，4樓以上為21至35坪的2到3房的住家空間，生活尺度十分適合首購族及家庭客入主。

「興富發新海城」的建築外觀則充分展現了海洋城市美學風格，特別聘請豪宅御用名師陳廷杰建築師設計，建築正面以等比例切割塑造出海平面效果，讓視覺感更輕盈，屋突部分則是透過金屬擴張網使建築整體看起來更有氣勢，融入淡水連綿廣闊大海的在地風情。

只需訂簽25萬起就能成為「興富發新海城」的一份子，開工款繳完後，有2年時間免繳工程款，輕鬆的付款方式讓首購和年輕族群有機會可以圓夢成家。25坪2房2廳2衛戶型，面寬3米、標準層樓高3米3，大面開窗加上低檯度的開窗面讓採光明亮、視野開闊，ALBEE認為光是待在這樣的空間就覺得身心被療癒了。

另外「興富發新海城」配備了時尚中島設計，不僅連結客廳餐延伸空間，使家中感覺更加寬敞，足夠大的工作檯面也使買菜、料理空間更有餘裕。還加碼為住戶送上4大成家家電好禮服務，包含電熱水器、﻿櫥下型淨飲機、蒸烤爐和﻿冷氣室外主機，總價值15萬元，滿足基本居家需求。

淡水位處新北市第一環又具備捷運系統規劃，但房價卻仍是低基期、少見的4字頭，相較於其他新北三重、板橋、新店等區域單價動輒破百萬，非常具有增值潛力性，「新興發新海城」888萬起（不含車位）、訂簽25萬起，房價和付款時程都有助於年輕首購降低負擔。

已擁有「興富發新海城」住戶身分的自營商林先生分享，會選擇購買最大的原因是衝著「露天泳池」公設而來，非常適合喜歡游泳的他，回家還能有如度假一般的好心情；另一個原因是未來的淡海科學城，預計將匯聚眾多科技業人才，串聯關渡科技園區、北士科形成科技產業廊帶，讓林先生非常看好淡水新市鎮發展前景。

另一位已購客是長期關注興富發品牌的張律師，「興富發新海城」一開案就立刻和先生預約參觀，她認為建築外觀和內部公設規劃一如既往有質感；基地緊鄰輕軌V10站，「搭到紅樹林轉捷運至台北車站或101相對方便」，開車5分鐘內直上淡江大橋，能快速抵達板橋、桃園機場。另外張律師也很期待規劃的精品商店街讓未來「興富發新海城」周邊自成商圈，「相信之後生活機能也不成問題」。

最吸引張律師想成為「興富發新海城」一份子的原因是，「一旁就有環境非常優美的淡海雙語國小，讓我可以輕鬆接送小孩上下學」。20多坪的2房格局能夠坐享兩套完整的乾濕分離衛浴，還有入門玄關，既能保護家人隱私也有足夠的收納空間，加上豐富公設等種種優點都讓張律師非常滿意，還推薦給親朋好友，「興富發是上市公司，對於使用的建材品質及如期交屋都可以非常放心」，其次是「興富發新海城」低總價相對好入手，訂簽3%使自備款壓力減輕不少，讓她更希望大家可以一起當鄰居。

「興富發新海城」不僅地段優越、交通便利，步行即可到輕軌、雙語學區與商城，還擁有超過8,000坪的大基地規模，結合摩天大樓與精品商店街規劃，成為淡水新市鎮的全新地標；搭配低首付的輕鬆方案，讓年輕家庭輕鬆圓購屋夢，實現居住正義與生活品質的雙贏。

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