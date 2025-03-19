網問台中買房「選山還是海？」　專家指：1區登「蛋白天花板」

▲豐原區憑藉國道一號、國道四號雙快速路網與台鐵樞紐優勢，向來是山線交通要塞。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

豐原區憑藉國道一號、國道四號雙快速路網與台鐵樞紐優勢，向來是山線交通要塞。而海線則擁有捷運藍線、中科議題。就有網友詢問：「台中海線跟豐原哪邊較宜居？」專家指出，被列為「蛋白天花板」的豐原區，因有75億元「豐富健康產業園區」略勝一籌。

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豐原區近期獲中捷紅線可行性研究啟動的重大利多，若計劃成型，將大幅縮短豐原與市區通勤時間，以及75億元「豐富健康產業園區」開發計畫也持續進行中。

▲台中海線地區擁有捷運藍線、中科議題。（圖／記者陳筱惠攝）



網友也驚奇：「豐原真的算是全台最奇葩的地區了，自給自足」、「我覺得現在的房價趨勢，豐原會比海線穩」、「宜居選豐原，投資選海線。現實就是殘酷」

不過，中捷「紅線可行性研究」於2月27日正式啟動，該路線將橫跨北區、北屯區、潭子區、神岡區及豐原區等5大行政區，預計設置8座高架車站，全長11.8公里。

對此，台中市捷運工程局長蘇瑞文表示：「中捷紅線規劃採高架設計，將有效串聯一中商圈、崇德商圈、漢神洲際購物中心、潭雅神綠園道等地段。」

▲豐原區交通利多表。

目前已知包含久樘開發、慶山建設及富宇建設等建商，相繼前進山城卡位。其中，豐原最大招商計畫「豐富專案」總投資高達75億元，6000坪土地上規劃興建醫院、綜合長照機構與公托中心，預計2028年完工營運，補足區域將醫療、長照等機能。

中信房屋豐原圓東加盟店店長羅玉幸表示：「豐原近年來發展動能強勁，也因鄰近中科后里園區，就業需求帶動剛性買盤，吸引神岡、石崗、后里等買盤。」

▲受惠於亞洲大學投資75億元「豐富健康產業園區」的開發，豐原區補足醫療資源。（圖／記者陳筱惠攝）

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