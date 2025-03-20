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東港住宅「一屋難租」　在地：直接用買的「現在好議價」

▲▼ 屏東東港 。（圖／東森房屋提供）

▲央行第七波打炒房至今半年，屏東東港房價微幅修正5%，是自住客進場的好時機。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

央行第七波打炒房至今半年，屏東在地房仲觀察，房市指名度頗高的東港房價微幅下修5%，不少人以租代買，使得租賃市場一屋難求、租金走高，因此建議拿得出自備款的消費者，可以選在這時間點進場，是比較聰明划算的決定。

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東港鎮名氣響亮，是屏東地區最著名的一區，盛產黑鮪魚，又是前往離島小琉球的必經之地，也是前往墾丁、東部的中繼站，觀光資源豐沛、經濟實力強，住民的收入水平相對高，房市方面也有亮眼表現，與屏東市不相上下。

然而，在政府去年919祭出第七波選擇性信用管制後，東港房市有受到什麼影響嗎？東森房屋屏東東港加盟店東林淑凰表示：「長期以來，東港房市交易都以自住自用客為主，比例高達8成，因此受政府政策衝擊沒那麼巨大。」

林淑凰觀察：「去年919至今，約過了半年時間，雖然目前市場整體買氣尚未回溫，但觀察成交價格表現仍相對穩定，平均來看僅微幅修正5%，對於有實際自住需求的消費者來說，反倒是個適當的進場時機，東港中長期房市表現持續看好。」

林淑凰指出，東港房市有5大主要的剛需購屋族群，首先是過去在外地上班的住民，包括年輕人返鄉工作、以及中年人歸鄉退休。第三是小琉球的老闆們，他們經常往返東港賣魚，自然希望在東港也買一間房子，有個休息的地方，同時也是看好未來的房價成長。

第四，由於東港市中心生活機能便利，也有不少原本住在較偏遠地區的在地換屋族，第五是由於東港與高雄車程僅約20分鐘，因此也有不少買方是過去移居高雄，但住不習慣，決定回歸東港的消費者。

▲▼ 屏東東港 。（圖／東森房屋提供）

▲屏東東港的自住剛需比例高，因此受到政府打炒房影響的衝出也相對小。（圖／東森房屋提供）

政府打炒房至今半年，林淑凰也觀察到，由於貸款申請不易，買盤有些觀望氣氛，部分消費者先以租代買，「使得現在東港市中心住宅租賃市場可說是一屋難求，租金也有明顯上升現象。」

林淑凰指出，以東港市中心地段來說，屋齡10年內的社區大樓、華廈2房總價約680萬元，每月租金可達1.5~1.8萬元；3房總價800~850萬元，每月租金2萬元；4房總價950~1000萬元，每月租金2.5萬元，都是相對不錯的水準。另外屋齡稍微高一點的中古屋，2房月租1.2~1.5萬元、3房月租1.5~1.6萬元、4房月租1.8萬元。

林淑凰建議：「若能拿出2.5~3成自備款的民眾，建議還是用買的，首先是現在的市場環境有利議價，再來是由於租金上漲，每月付出的租金其實與房貸金額差不多，用買的還是比較划算，不僅房貸存起來，未來還享有增值空間。」

▲▼ 屏東東港 。（圖／東森房屋提供）

▲林淑凰建議，現階段能拿出2.5~3成自備款的民眾，建議還是以買代租。（圖／東森房屋提供）

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關鍵字：東森房屋屏東東港房價買房租屋租金林淑凰

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