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詐騙65億遭逮！台積電前工程師　西屯2戶新成屋沒住過淪法拍

▲▼ 四季文華,12單 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲前台積電工程師離職後創立詐團被逮，名下西屯區「四季文華」2間全新物件首拍底價則分別為2140萬元、2170萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

前台積電工程師林怡先，在離職後成立不動產公司，以年息12~18%當誘餌，陸續招攬超過4000人投資，吸金超過65億元，事件暴露後，林怡先名下不動產陸續進入法拍市場，最新出爐的則是位於西屯區12期的2間昇揚「四季文華」。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！　地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

回顧事件經過，林怡先自台積電離職後成立翔勝不動產公司，聲稱提供放貸服務給中小企業。他以每5萬元為最小單位，引誘民眾投資，並以高年利率且保證獲利方式，吸引不少受害者投入資金。

但林怡先並未把錢拿去放款，而是用來買豪宅、名車、精品包。專案小組於2023年12月搜索該公司及住處，法院依違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪名將他收押。

事件暴露後，林怡先名下不動產陸續進入法拍市場，最新出爐的則是位於西屯區12期的2間昇揚「四季文華」，經查，這兩間位於9樓的「四季文華」，總坪數分別為52.31坪、53.51坪，取得總價1428萬元、1528萬元。

▲▼台中,12期,西屯,逢甲商圈,中科,文修公園,水湳,漢翔,預售屋,房價 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲12期周邊輕屋齡的新古屋量體並不多，新屋單坪成交價約50萬元，量體稀少反而成為此次機會點。（圖／記者陳筱惠攝）

經查，昇揚「四季文華」使用執照取得時間為2023年8月，換句話說，林怡先在進行交屋程序後，沒多久就被檢調鎖定，2023年12月收網，而這2戶物件，等同於新成屋沒住過就進入淪法拍市場。法拍筆記也揭露，2戶無出租、皆為空屋。

此次首拍底價則分別為2140萬元、2170萬元，拆算單價落在40萬元上下，相較於林怡先取得單價30萬元，一坪價差10萬元頗有增值，不過經查該社區近一年平均成交價已來到44萬元，法拍底價貼近市價。

中信房屋中彰投駐區經理楊乾意表示：「目前市況預售市場轉趨觀望。台中市12期重劃區東北側近鄰逢甲商圈，西側可達台中科學園區與精密機械園區，周邊輕屋齡的新古屋量體並不多，新屋單坪成交價約50萬元，量體稀少反而成為此次機會點。」

不過，寬頻房訊發言徐華辰表示：「目前已知首拍價格貼近行情來說，不會有相當落差，加上房市景氣走弱，此次不一定會拍出，且需注意，上述房產因涉及刑事案件，被調查局申請『禁止處分登記』，即便得標，但仍需等待案件偵查到一段落才得以過戶。」

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關鍵字：詐騙不動產台中法拍台積電離職工程師吸金豪宅

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