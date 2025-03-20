昔砸4500萬買198個車位被笑　女3年後「1原因翻倍賣」被罵黑心

▲中國一名女子眼光獨到花1,000萬人民幣購入198個車位，隨後停車需求大漲，開價雙倍價錢出售。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

中國湖南長沙一名王姓女子早年砸近1,000萬人民幣（約4,500萬新台幣），大量買下社區停車位。隨著社區發展，停車位需求增加，如今王女趁機想要高價轉售，引發住戶強烈反彈，砲轟她黑心，最終透過調解解決。

2019年，長沙某新建社區由於開發初期路邊停車免費，住戶們普遍對購買車位興趣缺缺。唯獨王女慧眼獨具，大手筆花1,000萬人民幣購入198個車位，當時每個車位要價5萬人民幣（約23萬新台幣），一度被外界嘲笑。然而，隨著社區周邊地鐵開通、大型商場和學校相繼建成，生活機能大幅提升，社區入住率也隨之攀升，停車位需求日益緊張。

這個社區自2022年初實施嚴格的停車管理措施，針對占用消防通道或違規停車的情況祭出罰款。部分住戶這才開始奢望想要原價購買車位，但王女直接開價人民幣10萬元（約新台幣45萬元），讓不少住戶大罵她哄抬價格，怒斥她太黑心。

王女面對眾人指責，態度強硬表示，當初自己投資車位被眾人嘲笑太傻，憑什麼車位漲價卻要按原價賣給大家。強調這是正常的市場交易行為，並指出每年都按時繳納相關費用，「這些成本誰來算？」

由於王女並無違法，住戶無計可施，轉而要求租用其車位。王女開價每月人民幣500元，住戶卻嫌貴，希望能夠調降至300元，否則投訴到底。雙方互不讓步，最後只能請調解員介入調解。經過多次協商，王女士最終同意以人民幣 8.6 萬元（約新台幣39萬元）出售車位，價格高出原價72%。她強調這已是「最後讓步」，若其他住戶仍想進一步殺價，她寧可不賣。



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