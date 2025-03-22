台南「最多蓋牌區」首掀牌　一口氣4案實價曝光

▲根據實登，台南被蓋牌最多的區域為歸仁區，具高鐵特定區題材，該區最高價達43.9萬元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南房市近期因預售案實價登錄「蓋牌」頻傳引發關注，繼東區有新案掀牌後，達61.5萬元創台南歷史新高，又有新案掀牌，根據實登，被蓋牌最多的區域為歸仁區，被蓋牌新案公開後，最高價達43.9萬元，創歸仁新高價，不過為去年央行第七波信用管制前成交。

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台南東區新案以往屢傳被蓋牌，根據實登揭露，之前「浩瀚無極」、「舜之璽」2案揭露去年被蓋牌的價格，紛紛站上6字頭，其中「舜之璽」1筆2024年12月底的成交價，最高達 61.5萬元，更刷新台南房價最高價紀錄。

不過台南被蓋牌最多的區域為歸仁區，該區包括「達麗世界仁」、「晶悦合一」、「春福天時」、「佳順大富」均首度掀牌，最高價為「達麗世界仁」，共有2筆最高價達43.9萬元，且均為去年6月成交，也是目前歸仁區最高成交價。

區域 建案 揭露前最高單價 揭露後最高單價 最高單成交日期 東區 舜之璽 56.4 61.5 2024/12/23 浩瀚無極 57 60.9 2024/08/10 歸仁區 達麗世界仁 40.3 43.9 2024/06/03 晶悅合一 40.3 43.2 2024/12/31 春福天時 41.3 42.1 2024/12/16 佳順大富 40.4 40.8 2024/09/16 南區 MIHO 29.4 31.2 2024/07/06

▲台南實登價格新揭露預售案。資料來源：實價登錄。（ETtoday製表）

歸仁區屬於高鐵台南站特定區，具不少利多題材，房地產專家謝銘元表示，政府在沙崙推動智慧綠能科學城，作為綠能科技創新產業生態系的發展基地，有包含大台南會展中心、中研院南部院區等，周邊則有陽明交大台南校區、成大醫院沙崙分院等，附近已有三井Outlet進駐，今年還有2期將開幕，區域機能愈來愈成熟，帶動房價呈緩漲趨勢。

對外界質疑蓋牌，台南市政府地價科表示，地政局會依各申報案件房價與區域行情相比，若成交價格超過區域行情太多，採暫不揭露，以滾動式檢討定期回溯檢視交易行情，「揭露與否與區域無關，若之後新案價格，陸續落在區域合理行情內，就會開始公布。」

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