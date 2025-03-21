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打房後「蛋黃區買盤兩極化」　大安房仲看：2種人持續購屋

▲▼ 仁愛圓環 。（圖／記者林裕豐攝）

▲央行第七波信用管制上路半年，衝擊房市，不過蛋黃區由於供需穩定，受到的影響也相對較低。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

央行第七波信用管制上路半年，衝擊房市，不過蛋黃區由於供需穩定，受到的影響也相對較低。台北市精華區房仲觀察，目前市場買盤出現兩極化，換屋族交易停滯，但首購型剛需客、高資產客都未消失，買氣沒有很差。

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雖然2025年Q1央行理監事會議未再對房市進行新一波管制，但這也顯示去年9月19日的第七波選擇性信用管制力道十足，政策上路半年，整體市場買氣仍持續低迷，不過精華區、蛋黃區供需穩定，受到衝擊的程度也相對較低。

東森房屋仁愛加盟店東王威翔表示：「以台北市核心區域來看，去年919後買盤逐漸呈現兩極化現象，首購型剛需客戶仍在，資產階級客戶也沒有消失，在核心地段供給量有限的情況下，這2大族群持續支撐房市表現，惟換屋族群現階段受貸款緊縮影響，交易稍微停滯。」

王威翔舉例，以台北市的精華地段「仁愛圓環商圈」來看，不少原生家庭在台北市的客戶，除了習慣既有的生活圈，買房首選就是要離爸媽家近，這些首購型剛需客戶買盤仍在，他們的總價預算大多抓在2000~2500萬元，鎖定1~2房的中古大樓社區。

▲▼大安區豪宅「陛廈」緊鄰仁愛圓環，周邊地段相當精華。（圖／記者賴志昶攝）

▲台北市的精華地段「仁愛圓環商圈」買盤出現兩極化，以剛需首購族、高資產置產族為主。（圖／ET資料照）

另外，王威翔表示，台北市中心也有許多具有一定資產實力的客戶，手頭現金充沛，即便央行調降多屋族的貸款成數，但對他們來說影響不大，只要有價格適當的好物件釋出，像是實價登錄附近的行情、甚至更低的價格出現時，也會有意願出手置產，或買給下一代自用，像是社區管理條件比較好的3房華廈，總價約在4000~5000萬元就是熱門產品，而一些上億元豪宅型產品也有陸續成交。

面對這半年來的央行第七波管制政策，王威翔觀察：「台北市精華地段的市況沒有太差，且房地產景氣循環往往都是『大漲小回』，反而在現在這種時機點，更有所謂的議價空間，以漂亮的價位進場卡位，再來迎接下一波景氣循環，是聰明的決定。」

王威翔也特別介紹了「仁愛圓環商圈」的房價行情，仁愛路四段第一排雖享有樹海景觀，但實務上交易更頻繁、指名度更高的是仁愛路四段後巷一帶，公寓單價在8字頭，常見的3房總價約3000萬元出頭，而中古華廈單價則約95~100萬元左右，若是有管理員的社區基本要100萬元起跳，以3房物件為例，總價要4000萬元以上。

▲▼ 。（圖／東森房屋提供）

▲王威翔表示，以漂亮的價位進場卡位，再來迎接下一波景氣循環，是聰明的決定。（圖／東森房屋提供）

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關鍵字：大安區仁愛圓環蛋黃區房價央行兩極化東森房屋

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