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「認錯下車」客2年增4倍　台中零解約區買盤穩

▲▼ 烏日房市,空拍,高鐵站,舊市區,烏日區,鳥瞰 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲對比市場悲觀情緒，台中仍有區域維持「零解約」穩盤定心丸，包括烏日、中區、大雅、大里、大肚等區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

昨日央行理監事會議，表示將持續強化金檢，調控不動產貸款集中度。而購屋人遭受第七波信用管制突襲，市場紛紛傳言有解約潮出現，統計實價登錄，2024年解約件數較2022年增加4倍，但也有0解約區。

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統整2024年台中市預售住宅大樓解約件數，分別以交易量大的北屯、西屯、南屯佔前三位，解約件數最多的北屯區共26筆，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出：「第七波信用管制首要衝擊多屋族、購買高價宅的資金流，財務槓桿太大的買方，會有認錯解約的可能性。」

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2024年解約件數與2022年比較增加4倍。（圖／記者陳筱惠攝）

而對比市場悲觀情緒，仍有區域維持「零解約」穩盤定心丸，包括烏日、中區、大雅、大里、大肚等區。其中烏日的台中高鐵特區近2年預售市場一片火熱，大型建案如達麗＆白天鵝「新高鐵」、「大華縱橫」、「登陽未來之丘」等案皆價量齊揚，即使在919金龍風暴後進場的商辦案「總太V1」也有約6成的銷售率。

住商不動產中區執行協理賴萬指出：「台中高鐵特區即將迎來全台最大的「D-ONE第一大天地」，開發內容包含商場、商辦、飯店等項目，預期有就業、商務、觀光人口流入，區域購屋客信心大於疑慮，加上產品以中小坪數為主，基期較低，進可攻退可守的防禦性買盤成為這波打炒房的利基。」

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關鍵字：房市台中解約信用管制高鐵

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