把家變垃圾屋「阻父親賣房」　兒罵：那是媽辛苦買下的

▲父親批評二兒子把房子弄得像垃圾屋，不讓他賣房子養老。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一對父子因為賣房問題爭執不休，雖然同住一屋簷下，但兩人形同陌路，二兒子在房間裝上電子鎖，批評父親好吃懶做沒工作養家，父親則是罵二兒子把房子弄得像垃圾屋，不讓他賣房子養老，47年父子恩斷。

新明日報報導，75歲男子卓建丁妻子離世20多年，稱多年前與妻子一起買下4房式住宅，妻子生前有辦理過戶手續，如今這棟房子是由他與兒子共同持有。只不過卓建丁如今想賣房養老，他稱遭47歲二兒子卓金順屢次刁難，「他把房子弄得又髒又亂，清理狗便的紙巾堆滿廚房，就是不讓我出租或賣掉。他還說他不要簽名，要等我死」。這間房子的廚房堆滿雜物，廁所也骯髒，地板、馬桶發黑發黃。

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兒子卓金順說明，他確實是故意弄亂房子，阻止父親把房子出租或出售，這間房當初是當工廠女工的母親辛苦買下，且家中還有哥哥與弟妹，希望能把房子保留下來，「（父親）半分錢都沒出，如果他能證明自己出過錢，我就把他的份額買過來，或是同意賣房」，且父親年輕時還會家暴母親，不願賣房讓父親獲利，「他好吃懶做，一輩子沒工作養家，現在房子大約40多萬新幣（約新台幣逾755萬元），他就來打主意。現在水電都是我在付，這是要留給兄弟和妹妹的」。

卓建丁稱，過去曾因與情敵發生衝突入獄3年多，等到出獄回家才發現門鎖被換掉，只能敲掉門把進屋，且子女都拒絕借他錢，如今又無法把房子賣掉或出租，生活無以為繼，「我這麼老了也不能工作，要怎麼活」。

卓金順表示，父親愛賭博，欠債連累家人，頻繁入獄，從未真正養家，「有錢就不見人影，沒錢就回來，根本沒養過我們，現在裝什麼可憐，算什麼男人」。