多屋族現「賣屋潮」避險？　房仲：不如用科目四買公司債

▲房市入寒冬，不少人預期房價下跌，那手握2間以上的多屋族是否會開始賣屋，進行避險？（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

房市入寒冬，不少人預期房價下跌，那手握2間以上的多屋族是否會開始賣屋，進行避險？信義房屋專家表示：「我不會選擇賣屋，畢竟房屋屬於硬資產，類似黃金的概念，不用太過擔心短期波動，我會選擇把房子貸科目四，轉去買5%報酬的公司債。」

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網友在《PTT房屋版》討論，現在房市走入空頭，對於手上只有1間自住的人，如何規避下跌的風險？就有網友提議，可以賣掉自住宅，拆成2個小的，總價低，比較不會有修正空間；另外也有人提議可以使用科目四去買債。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「若手上只有1間房自住，基本上不用考慮房價下跌的風險，不建議如網友所說，拆成2間低總價，第一這麼做房價不見得更保值，再來是一進一出也會產生不小的交易成本，第三是居住品質會受到壓縮。」

而對於手握2間以上的多屋族來說，曾敬德說：「確實可能會有人擔心房價持續修正，把第二間、第三間置產型的房子出售，獲利了結，再把資金轉移到其他投資管道。」

但曾敬德說：「如果我是多屋族，只要資金cover得過來，我不會選擇賣房，畢竟房地產仍屬於硬資產，與黃金的概念相似，不必過度擔心短期內的波動，為活化資金，我會選擇把房子貸科目四，轉去買5%報酬的公司債。」

▲對不少長輩來說，房地產是唯一的投資選項，也是最信得過得管道。（示意圖／記者李毓康攝）

東森房屋研究中心經理葉沛堯則觀察，以北台灣來說，不少多屋族屬於長輩年齡層，房地產是唯一的投資選項，也是最信得過得管道，因此面臨房市不景氣，也不會選擇售屋。

葉沛堯說：「這些置產族的一生中，經歷過太多次的景氣循環，深刻了解不動產大漲小回的鐵律，在現在這個時間點，不僅不售屋，反倒還是繼續留在市場上，鎖定有沒有便宜可以撿。」

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