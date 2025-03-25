台中「白派豪宅」吸金10億　主嫌竟跟台北天空塔背信案同人

▲台中新朗日匯豪宅驚爆產權糾紛，約20 名傳產業老闆及醫生付了頭期款卻無法過戶，台中地檢署及金管會正介入調查中。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

北市新地標「台北天空塔」背信案關鍵被告馬廷海滯留海外，行蹤不明，就在檢方偵辦此案之際，本刊掌握馬廷海主導的港商新朗興業，以台中七期指標豪宅「新朗日匯」為銷售標的，誆稱以「簽訂借款合約取代買賣合約」方式，即新朗表面上向買家借貸，實際上以6折價出售產權，並有律師擔保見證，吸引富商及醫生等近20名購屋者，分別付了至少3千萬元頭期款，但至今仍無法過戶取得房屋，總詐騙金額近10億元，台中地檢署及金管會近來不約而同接獲檢舉，正全力追查金流去向及共犯。

本刊掌握，金管會及台中地檢署近來都收到檢舉，指控曾涉及台北天空塔背信案的主嫌之一—新朗興業實際負責人馬廷海，將新朗日匯包裝成報酬極高的投資型商品，誆稱只要以現金交易就能用6折價搶購豪宅，誘使一堆買家付了頭期款卻無法過戶，估計吸金近10億元。整個售屋過程恐涉犯《銀行法》與洗錢罪，儼然成為跨國重大經濟犯罪。

▲安泰銀行統籌主辦香港商新朗興業的76億元豪宅聯貸案，是否涉及弊案，檢調正在擴大調查。

▲已遭香港法院宣告破產的商人馬廷海，繼捲入台北天空塔背信案後，又遭檢舉涉及台中豪宅新朗日匯掏空案。

本刊調查，馬廷海去年11月遭香港法院宣告破產，但在破產前，新朗在台中興建的豪宅新朗日匯，已向安泰銀行為首的銀行團辦理聯貸76億元，且在破產前1年，新朗暗中透過不動產業者及律師，針對當地傳產業老闆或醫生等頂級客群，在台北及台中等地舉辦多場「團購」說明會，會中以打6折價格為誘因，出售新朗日匯各樓層房屋，從投資架構設計到收款、後續金流處理，皆由新朗委託的王姓律師處理。

▲新朗日匯由國際大師操刀設計，堪稱台中7期指標性豪宅，室內設計走低調奢華風，是「白派豪宅」經典。

▲台中地檢署已祕密偵辦新朗日匯案多時，近來又收到檢舉信，風暴越演越烈。

本刊調查，馬廷海為了刺激買氣，售屋手法是由每位客戶在名義上與新朗簽訂8千萬借貸合約，但實際上只付款約5千萬元，餘額則以利息、費用等名目充抵，由新朗開票擔保及保證安泰銀行會配合過戶，現場還有律師或自稱銀行代表見證，僅有部分人是以一般方式進行的房產買賣。

為取信投資者，新朗還直接簽署約定價格、成屋買賣契約書與約定折扣的增補協議書，同意將市價近8千萬元的房屋以約5千萬元出售，但款項卻幾乎都沒匯入安泰銀行的信託專戶，現今流向不明。截至目前為止，受害人約20位；因為簽約卻無法過戶，新朗法定代理人沈靜宜挨告，法院調查沈早已離境，和鍾姓財務主管都行蹤不明，全案由台中地檢署積極偵辦中。



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