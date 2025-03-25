每戶56萬！　長照機構買下90戶「萬里海景套房」

▲去年東南大飯店以2.3億元，法拍取得萬里區「喜凱亞渡假村」3917坪（約217戶套房）。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／台北報導

前年東南大飯店以2.3億元，法拍取得萬里區「喜凱亞渡假村」3917坪（約217戶套房），平均單價5.87萬元；如今出售1443坪（約90戶）予具長照背景的法人，總價5477萬元，平均單價3.8萬元。

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近期實價揭露，萬里區「喜凱亞渡假村」45間套房與共有空間以及停車空間，以總價5477萬元成交，標註為法人購置住宅之特殊交易。

本次交易共有90筆建號，權狀1443坪，換算平均單價3.8萬元。經查謄本，賣方為「東南大飯店」，寬頻房訊發言徐華辰表示，東南大飯店是在前年5月以法拍取得，4拍約2.3億元得標，權狀面積3917坪，平均單價5.87萬元。

徐華辰指出，該筆法拍案，債務人是基興建設與其他自然人，最早從2008年就流入法拍市場，當時一拍底價8.5億元，一路下降到去年2.3億元才終於由東南大飯店接手。

徐華辰表示，單看本次東南大飯店轉售的90筆建號，平均單價3.8萬元，低於取得的總平均成本5.87萬元，但也不能咬定東南大飯店一定是賠錢賣，因該公司手上還握有其他1/2以上的戶別。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，本次交易包含90間套房，套房含陽台大小介於9~13坪，並分布於2~13層，另有多筆共有部分與防空避難室兼停車空間，而若以車位面積一個13坪、總價100萬元估算，此筆交易每間套房價值僅約56萬元。

經查謄本，本次買方為「先懋股份」，具長照背景。賴志昶表示，研判未來應可做為包租代管、員工宿舍等用途，或整合為單一長照中心也不無可能，由於是大筆購入的特殊交易類型，因此總價僅約是市值一半。

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