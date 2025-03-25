去年房貸餘額暴增1兆　央行出手降溫

▲根據央行的最新統計數據顯示，去年房貸餘額年增1.05兆元，從10兆元跳增至11.1兆元，僅用了1年時間便暴增1兆元。（圖／翻攝自Facebook／新北住都中心提供）

房產中心／綜合報導

根據央行的最新統計數據顯示，去年房貸餘額年增1.05兆元，從10兆元跳增至11.1兆元，僅用了1年時間便暴增1兆元。相比於2016至2018年間，房貸餘額僅增加約8500億元，去年的增速顯得尤為迅猛，迫使央行出手干預，防止房市過熱成為失控的列車。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房貸餘額快速增加的原因主要包括房市交易熱絡以及預售案的完工量大，導致申請房貸量激增。此外，由於房價高漲，每戶需要申請的房貸金額也變多。然而，增速過快讓央行不得不要求銀行踩煞車，希望房市能夠逐漸冷靜，實現軟著陸。

統計資料顯示，2015年底國內購置住宅貸款的房貸餘額為6.1兆元，到了2018年底增至7兆元，2020年底進一步增加至8兆元，2022年底達到9.4兆元，2023年底突破10兆元。然而，僅僅1年後，2024年底房貸餘額便達到11.1兆元。若非第四季央行政策干預降溫，數字可能會更高。

曾敬德表示，現階段銀行仍然謹慎放款，加上之前一段時間放出去的房貸金額不少，許多民眾在寬限期到期後想要展延也變得不如以前容易。銀行也希望能夠加速回收房貸本金，因此今年整體房貸環境仍然偏緊。







時間 購置住宅貸款餘額 較去年增加金額 2015/12 6.1 - 2016/12 6.4 0.23 2017/12 6.6 0.28 2018/12 7.0 0.33 2019/12 7.4 0.44 2020/12 8.0 0.63 2021/12 8.8 0.76 2022/12 9.4 0.57 2023/12 10.0 0.66 2024/12 11.1 1.05

▲購置住宅貸款餘額變化。（資料來源：央行；單位：兆元）