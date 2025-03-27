家裡20年沒蟑螂！專家曝「滅蟑秘訣」：千萬別用拖鞋打

▲蟑螂生命力頑強，又被稱為「打不死的小強」。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

「蟑螂、螞蟻」經常在家中陰暗潮濕處出沒，特別是會飛的蟑螂，更是讓人心驚膽戰，中興大學教授黃紹毅特別提供幾項簡單有效的預防方法，幫助大家擺脫蟲害，自信表示自己家已20年未見蟑螂、螞蟻蹤跡。

據《三立新聞網》報導，中興大學昆蟲系教授黃紹毅指出，大型蟑螂（如美洲蟑螂）在居家環境中出現的頻率已大幅降低，它們都跑到下水道或戶外，然而，德國小蟑螂的數量卻明顯增加，且因其適應力強、躲藏迅速，人類難以有效防治。

黃紹毅自誇自己住家完全沒有蟑螂和螞蟻的蹤跡，他進一步說明，市面上販售的滅蟑、殺蟑、滅蟻和殺蟲劑都必須經過嚴格的實驗室認證，以確保產品的有效性，與對消費者的安全性，強調「我們測試非常多的的藥劑，市面上販售的都是得經過國家級合格的實驗室測試認證有效的，他們才會取得許可證。」

為了有效防治蟑螂，黃紹毅建議，維持環境清潔乾燥是最關鍵的方法，排水口用畢加蓋可防止蟑螂入侵，另外，修補門窗縫隙以阻絕蟑螂進入。也需特別注意廚房，務必保持乾燥，並清除食物殘渣。此外，建議可使用凝膠餌劑，這種方法能讓蟑螂將藥劑帶回巢穴，達到連鎖殺蟑的效果。

雖然許多人習慣用拖鞋打蟑螂，但黃紹毅強烈建議避免這種做法。蟑螂經常出沒於廚房、垃圾堆和下水道等髒亂環境，身上攜帶大量病菌，如大腸桿菌和沙門氏菌。若直接踩死或打死蟑螂，這些病菌可能隨著體液噴濺到空氣中，對居家衛生造成嚴重威脅。



更多鏡週刊報導

病患術後遵照醫囑「大量飲水」卻喪命 愛爾蘭醫院認賠家屬百萬

正妹遭拔錯牙！醫院沒打麻醉用鐵絲硬綁回不認錯 她難忍劇痛墜樓亡

月薪4萬技工開賓士、藏900萬現金 與高雄黑心業者勾結狂撈2億