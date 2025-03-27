台灣土地公釋出10公頃地　說明會現場「好市多」也來了　

▲有「台灣土地公」稱號的台糖公司，近期即將釋出台中、南投兩大精華地段，總面積近10公頃。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

有「台灣土地公」稱號的台糖公司，近期即將釋出台中、南投兩大精華地段，總面積近10公頃，同時也首度在台中規劃低碳住宅合作開發案，預計拿出台中北屯區陳平段約1700坪土地，消息一出吸引眾多大型企業與建商關注，招商說明會的現場，吸引超過20家知名企業與建商參與，其中更有美式賣場龍頭好市多。

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此次招商說明會吸引超過20家知名企業與建商參與，包括京站實業、富旺國際、豐邑機構、順天建設、大毅建設、麗寶建設、麗寶集團、立信建設、大魯閣、好市多、三發地產、中租迪和、家樂福、福裕地產（清景麟集團）、冠德建設、鄉林建設、時代建設、國泰人壽、國泰建設、集順生（日勝生集團）等重量級企業。

參與建商聚焦台糖即將在台中推出的合作開發案，事實上，台糖去年5月首次在台南推出合作開發案引起迴響，這次也將釋出台中市北屯區「陳平段」土地，地點位於水湳路、近衛道中學東南側，基地面積1,764坪，現況為停車場，吸引市場高度關注。





▲此次招商說明會吸引超過20家知名企業與建商參與，其中更有賣場龍頭好市多與家樂福。（圖／記者陳筱惠攝）

對此，松彬不動產估價師事務所估價師廖家顯分析：「該塊土地屬於住三之二用地，建蔽率55%、容積率280%，地價實力可達每坪100萬元，而北屯區住宅需求穩定，對於建商而言具備高度投資價值。不過此次在說明會提到的合作開發模式，僅是台糖公司提出的可行性方案之一，非最終決議。」

而另外一塊引人關注的則是東區泉源段1、3地號第二之一種商業區，基地面積達8000坪，更因鄰近台中火車站、帝國糖廠、三井LaLaport、大魯閣新時代購物中心等指標商圈，將與2026年啟用的大台中轉運中心無縫接軌，捷運藍線未來也將與火車站共構，交通條件得天獨厚。

▲此次台糖釋出的地上權「泉源段土地」為第二之一種商業區，基地面積達8000坪，更因鄰近台中火車站、帝國糖廠、三井LaLaport，條件相當好。（圖／記者陳筱惠攝）

台糖公司指出：「泉源段土地擁有豐富的文化底蘊與生態環境，周邊擁有多座特色公園，具備獨特的區域價值，很期望能吸引優質投資者進駐，發揮土地最大效益。」

東區泉源里里長羅文甫補充：「泉源段土地條件相當好，疫情前也有北部知名百貨業有意開發，但那麼多年過去了，始終未果，這塊精華地招商8年了，希望台糖招商條件能更優惠，才能加速開發、活絡地方經濟。」對此，台糖公司則回應，有興趣的投資人都可以來協商調整。

另外，南投地段則是位於埔里福興溫泉區，原為提供廬山溫泉觀光產業重建基地所作之溫泉造鎮，共28筆土地，並依照南投埔里福興農場旅館區開發計畫分別為花之饗宴會館區、悠閒樂活湯屋區、商店服務區之3大區塊。總面積超過6.7公頃。

對此，南投縣工商發展投資策進會總幹事李哲華指出，福興農場基地環境優美，觀光價值極高，適合開發高端溫泉別墅、休閒渡假村與觀光商業設施。目前，福興溫泉區已有雲品國際酒店攜手興悅地產開發進駐，第一期計畫興建六棟頂級溫泉別墅，並打造戶外宴會場與高端餐飲空間，旅遊吸引力強勁。

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