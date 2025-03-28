亞昕486億大案重壓台中　姚連地：換屋簽切結「1年太短」

▲亞昕集團總裁姚連地（左）、董事長姚政岳宣告將在台中推動6大建案，總銷金額高達486億元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

亞昕集團（5213）宣告重壓台中房市，推動6大建案，總銷金額高達486億元，新案佈局包含14期、南屯區、北屯區、水湳以及科博館特區，亞昕集團總裁姚連地認為：「政府應做滾動式調整，尤其是針對規定換屋族1年內將舊屋出售的規定。」

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第七波信用管制，堪稱史上最重打炒房，但亞昕集團反而宣布重壓台中房市，上半年推出3大新案，包括北屯14期重劃區「洲際段新案」規劃22~38坪產品、總銷40億元，同樣14期「榮德段新案」總銷45億元，以及南屯區「五權西路案」規劃16~35坪、總銷71億元，該案因緊鄰捷運南屯站，周邊涵蓋COSTCO南屯店、IKEA、大墩商圈等生活機能，成為注目新案。

亞昕自2023年就重壓14期重劃區，首案「一緒」，到洲際段的「一沐」，再到仁平段的「一緻」，成功打開台中市場，但在打房時逆勢推案，亞昕集團董事長姚政岳表示：「台中市是全台人口成長最快速的城市之一，相對於北市單價都突破百萬元大關，台中整體基期仍親民，所以提前布局，搶占市場先機，展現對中台灣房市的高度信心。」

面對房市走向，亞昕集團總裁姚連地也說：「這一波台灣房地產的漲幅，幾乎都是跟著產業走，包含半導體、科技業、AI發展，隨著缺工攀升，造價上漲，真的沒有下跌空間，這也是為什麼集團仍持續補土地庫存的原因。」

▲亞昕集團上半年最大案為台中南屯捷運站旁71億總銷新案，將推16~35坪產品。（圖／記者陳筱惠攝）

而目前政策面的問題，姚連地也說：「面對第二戶受到限制貸款，要貸款的換屋族需簽切結1年內將舊屋售出，否則要追回貸款，目前市場都知道缺工缺料的現況，買屋設計2個月、裝潢4~6個月、傢俱家電處理一下，幾乎就要用到1年時間，政府應該要滾動式調整這樣的時間性，別讓換屋族的幸福感被剝奪。」

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