釘子戶也沒輒！中山吉林段都更案　北市府代拆完成

▲台北市吉林段都更釘子戶，市府代拆。（圖／翻攝台北市都更處，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台北市政府於27日進行中山區吉林段的都市更新案代拆作業，該都更案原有33位所有權人已於2024年搬離，剩1人不願搬遷，市府為了不辜負同意搬遷戶重返家園的期待，透過權利變換機制進行代拆任務。

此案位於民生東路一段，由茂崴建設股份有限公司負責推動。更新前，該區屬於52年老舊公寓，更新後將興建一棟建築物，提供78戶住宅單元及15戶商業單元。更新範圍內原有33位所有權人，除1人不願搬遷外，其餘皆已於2024年搬離。為協助多數已搬離住戶早日重返家園，市府依都市更新條例第57條規定執行代拆。

在代拆前，北市府依都市更新條例第57條規定，召開了2次公辦協調會、3次都市更新及爭議處理審議會，以及17次現場親訪不願搬遷戶進行溝通協調。儘管如此，仍未能達成共識，因此市府召集相關單位協調執行拆除作業。

執行代拆期間，不願搬遷戶不斷試圖進入工地拒絕離開，相關局處人員持續柔性勸導並安撫其情緒。此外，不願搬遷戶住家環境雜亂，堆積眾多物品及地下室長期積水，導致前置清理作業時間較長。待物品移置完畢後，隨即開始拆除地上物。