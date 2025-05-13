超完美出租屋！他曝假房仲拿Airbnb行騙：網路盥洗用品全齊

▲假「房仲」利用Airbnb短租公寓詐騙。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

馬來西亞近期出現假房仲使用Airbnb進行詐騙的事件，假借帶看出租屋，實際上卻是利用Airbnb短租公寓作為「示範」，企圖騙取租客的押金。目前已經有網友在社群網站Threads上分享自己差點遭騙的過程。

網友Schael近期在Threads上發文表示，自己正計劃在雪隆區尋找租屋，在網站上預約了兩間不同的單位參觀，沒想到帶看房子的「房仲」竟是一名詐騙犯，所展示的單位根本不是正式的出租屋，而是Airbnb短租平台上的公寓。

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Schael在進入房間後，就發現內部裝潢極為精緻，所有生活設施一應俱全，甚至備有毛巾、洗漱用品，連無線網路都已開通，這些細節讓Schael覺得十分可疑。「一踏進門，我就看到兩條毛巾，其中一條還捲好放著，這和我過去入住Airbnb時的擺設一模一樣，當下就察覺到不對勁。」

而在Schael詢問房仲，租房時也包含床單、毛巾和無線網路，對方竟毫不猶豫地回應「是的，全部都會提供」如此情況讓Schael更加警覺。而且這間房屋的月租金僅有1800令吉（折合新台幣約1.33萬元），與其他同地區的不同租屋開出的2500令吉（折合新台幣約1.85萬元）有著明顯的差距。

在察覺租客的懷疑後，該名「房仲」開始焦躁不安，試圖用「這間房子很多人搶租」來催促Schael立即支付押金，還強調只要付款，便能馬上提供租約。面對如此倉促的交易方式，Schael決定不急著付款，打算繼續確認。沒想到，這名「房仲」竟直接衝出單位逃跑，讓整起事件更加可疑。事後，Schael聯繫一位警察朋友，詢問後才知道，該名房仲確實是詐騙分子。

而Schael也提到，自己後續參觀第二間房子的時候，又再次遇到類似的詐騙手法。雖然這次的房仲有刻意隱藏「Airbnb風」的擺飾，把那些「生活用品」全部藏起來。但一開門的泡麵味，還是讓Schael提高警覺。後續Schael在打開一間衣櫃時，發現裡面擺滿了毛巾、沐浴乳等日用消耗品，明顯就是Airbnb存放方式「看到這些東西的瞬間，我就知道又是個騙局，而且那股泡麵的味道，更明顯透露出這裡是有人長期居住的。」

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