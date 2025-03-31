中古房價鬆動「預售仍難跌」　代銷業者揭市場現況

▲房市冷凍了半年多，價格方面中古市場鬆動，但預售看似相對堅挺，建商代銷沒有進一步降價的氛圍。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

房市冷凍了半年多，中古房價鬆動，但預售看似相對堅挺，建商代銷沒有進一步降價氛圍。代銷業者表示，現階段衝擊房市主因就是銀行貸款，但預售啟動銀行貸款時，都已是幾年後的事，且現在大多建商都不急，精華區域大多需以「實登價以上」才接得到。

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去年919央行祭出第七波選擇性信用管制，購屋族貸款不易，衝擊房市買氣，交易量大幅萎縮。價格方面從數據來看，中古房價出現鬆動，也有許多房仲業者出面喊跌，但預售價格看似堅挺，建商代銷沒有進一步降價的氛圍。

海沃創意行銷總經理林睿豪表示，去年919前央行打炒房開賣的預售案，若降價便對首批已購客難交代，而919後才的案子，基於土地與營建建成本高昂，也難降價。

林睿豪觀察：「現在大多建商業主的心態都不急，精華地段的個案還是要以略高於實登行情的價格，才接得到案，而一些比較偏遠、買盤更弱的區塊，才能以實登行情接到案子。」

另外，就消費者的角度，林睿豪表示，現在衝擊市場最大的關鍵就是銀行貸款，成屋當然首當其衝，但預售屋具有較輕鬆的付款機制，「且啟動銀行貸款時，都已是2~3年，甚至更久之後，消費者也會認為到那時整體貸款問題已經解決，市場也重新復甦。」





▲預售屋具有較輕鬆的付款機制，「且啟動銀行貸款時，都已是2~3年，甚至更久之後。（示意圖／記者項瀚攝）

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，現在建商確實沒有降價動作，但也不會再開出所謂的區域高價，買盤方面對未來的不確定仍有遲疑，雖然現在市場對比去年下半年稍微有回溫，但關鍵還是個案表現。

陳炳辰進一步表示，一些蛋黃區、供給量大的區域，品牌建商個案的買氣回溫，但同時也有不少區域買氣持續低迷，市場呈現兩樣情。

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