台積電高雄上樑！楠梓漢終於笑了　在地實況「房價微跌1成」

▲台積電到高雄楠梓設廠，31日舉行高雄P2廠上樑儀式。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電到高雄設廠，31日舉行高雄P2廠上樑儀式，附近的高大特區已成近年房市購屋熱區，區域最高成交價已衝破5字頭，已購客都被笑稱是「楠梓漢」，信義房屋專家表示，第七波信用管制以來，中古屋主願意讓利，實登價格從地板價成天花板，價格微跌1成。

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晶圓代工龍頭台積電31日在高雄晶圓22廠新建工程基地，舉行2奈米擴產典禮，並為其第2期晶圓廠舉辦上樑儀式，展現先進製程根留台灣決心。台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛於典禮致詞時說：「今天典禮在全球半導體技術的發展上意義非凡，這不僅代表我們獨步全球的2奈米進行順利，更展現台積公司回應市場的強勁需求，持續擴充產能、支持客戶的決心。」

秦永沛表示，在高雄，我們還有第3、第4，還有第5期的晶圓廠都會在這裡落地生根，這也代表高雄將至少有5座晶圓廠。而P4、P5廠3月初已通過環評，陸續啟動執照申請及現地開工等作業。

▲晶圓代工龍頭台積電31日舉行高雄P2廠上樑，展現先進製程根留台灣決心。（圖／記者張雅雲攝）

台積電一宣布到楠梓設廠，房價立刻一飛沖天，已購客也因房價飆漲，被笑稱是「楠梓漢」。信義房屋楠梓後昌店長陳秋菱指出，高雄大學周邊的高大特區，因其重劃區優勢與便捷生活機能，一直是楠梓漢熱門購屋區域。

不過在央行去年祭出第七波信用管制後，預售案買氣受到大幅影響，過去預售屋帶看需提前預約，甚至還要靠關係才能擠進熱門案的優先賞屋順位，如今「隨到隨看」，顯示買氣明顯下滑。

陳秋菱分析，受投資客退場影響，新案市場交易熱度不如以往。目前區域房市主力為中古屋市場，吸引在地剛性需求，如台積電上下游協力廠商，及楠梓日月光等相關從業人員，

目前高大特區屋齡10年內大樓成交價多穩定在實價登錄範圍內，落在每坪33萬元左右，相較去年「高於實登1成才買得到」的熱況，實登價只能當地板價參考，目前市場已回歸理性。多數交易受貸款限制影響，多以趨近實登的天花板價格成交，相較去年高點，房價已有微幅下跌1成。



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