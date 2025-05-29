找來知名建築師　「房價初估金額」讓業者傻眼！他曝關鍵：沒價值

▲買房的地理位置很重要。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房對許多人而言是一生中最大的投資之一，地產顧問粉專「阿宅-雙碩士地產顧問」就指出，曾經遇過某個案子，有個建案在偏遠的郊區，找來許多世界知名的建築師，他預估的價格與業主相差甚遠，他無奈嘆氣，「決定房價走勢的關鍵，永遠是土地而非建築物」，只要區位爛，就是沒那麼有價值。

地產顧問粉專「阿宅-雙碩士地產顧問」發文，年輕時在估價師事務所工作，有個建案在偏遠郊區，但找來了許多世界知名的建築師，設計出許多棟不同的建築，參觀時也被建築理念所感動，但回歸現實面，在進行房價初估時，結果遠低於業主的預期。

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粉專指出，不論這些房子是哪位知名建築師設計，只要土地區位不佳，甚至有非法使用的疑慮，「這樣的房子，就是沒那麼有價值」。

粉專進一步說明，土地的價值決定了房子未來是否能增值，即使房子老舊、不能居住，能否進行都更或改建，仍取決於土地持分的價值。

他舉例，大安區外觀破舊的老公寓，每坪單價能賣到近百萬，超過其他縣市知名建築師設計的全新豪宅，原因在於其位於台北市蛋黃區，土地區位無可比擬，「就算房子再爛再破，甚至地震倒掉，還是有它的土地持分價值」。最後他也強調，「永遠要記得，買房想要保值增值，最重要的重點在於土地及所在區位」。

●貼文獲得「阿宅-雙碩士地產顧問」授權轉載。