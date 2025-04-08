目標2034年通車！　台中捷運藍線首項工程標決標

▲台中捷運藍線首項工程標決標，預計於下半年展開動工，朝2034年通車目標。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

「台中捷運藍線BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」公告決標，台中市捷運局長蘇瑞文強調，此為捷運藍線首項工程標，未來高架段及地下段的「土建細部設計（含監造）委託技術服務」將於4月中旬前陸續公告招標，朝2034年通車目標邁進。

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台中捷運藍線「BM01標機電系統暨機廠與主變電站統包工程」公告決標，由國際大廠新加坡商新加坡科技電子有限公司、法商阿爾斯通運輸股份有限公司、中鼎工程股份有限公司及韓商現代樂鐵股份有限公司共同承攬，預計於下半年展開動工，朝2034年通車目標。

台中市捷運局長蘇瑞文說：「捷運藍線未來高架段及地下段的「土建細部設計（含監造）委託技術服務」將於4月中旬前陸續公告招標，明年迎來土建施工高峰期，屆時完工後，捷運藍線及綠線將形成十字路網，大幅提升台中捷運整體運量及運輸效能。」

▲台中捷運藍線西起台中港、沿台灣大道東至東區帝國糖廠附近，總長24.78公里。（圖／記者陳筱惠翻攝）

台中捷運藍線西起台中港、沿台灣大道東至東區帝國糖廠附近，總長24.78公里，市區採地下段施工，海線部分則採高架，共設置20座車站及一座五級維修廠。捷運藍線將通過梧棲、沙鹿、西屯、北區、中區、東區等行政區，相對房價凹陷的海線地區可能成為首購族追逐的新天堂。

捷運藍線行經梧棲市中心，區內學校、醫院，公園等生活機能完整，而房價仍處於低位補漲期，如即將完工交屋「聖揚晴空2」主打超低公設比、單層四戶，體貼年輕家庭減壓買房，產品規劃22~28坪，滿足自住小家庭即買即用需求。

沙鹿區台灣大道七段的「侑峰鑫生活」，步行可達竹林國小、沙鹿國中、沙鹿高工12年完整學區，加上基地周圍商圈林立，頗受自住客層喜愛。

▲沙鹿位處西台中交通核心，過去即是台中海線最大城市，在大量人口的剛性需求支撐之下，近期又有台中捷運藍線、橘線議題加持。（圖／記者陳筱惠攝）



而新進場的預售案「國雄北歐莊園」採造鎮式開發，社區預留高綠覆自然造景與豐富多樣化的公設項目，提供購屋族不一樣的選擇。

另外，捷運藍線B5竹林國小站旁推出的「茂洋天玥META」，目前個案最高成交單價已達50.56萬元；富宇在鄰近捷運藍線B4沙鹿站推出的「富宇臻藏」，以單價56.14萬元、總坪數37坪兩房兩廳，寫下近一年區域成交新紀錄。



樂洋地產總經理陳正文認為：「沙鹿位處西台中交通核心，除有靜宜大學、弘光科技大學外，以及上週才正式開幕的「新光田醫院向上分院」，更同時因鄰近中部科學園區科技買盤穩固，在產業、交通機能匯集之下，沙鹿過去即是台中海線最大城市，在大量人口的剛性需求支撐之下，近期又有台中捷運藍線、橘線議題加持，這將大幅改善沿線居民的交通便利性。」

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