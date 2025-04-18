建築藏進風景裡！水岸心奢華「沉浸式接待中心 」美到讓人忘記時間

▲「遠雄泱玥」與自然共生的建築概念，讓知名主持人吳怡霈也讚歎。（圖／擷取自影片，下同）

房產中心／綜合報導

在繁忙都市節奏裡，不免渴望有一處能真正放慢腳步、與自然共生的生活場域。優雅座落於台北水岸的豪宅新案「遠雄泱玥」，彷彿一首靜靜隱於山水與自然對話的詩。坐擁大屯山系與河岸水景，基地位於北士科重劃區核心地段，「遠雄泱玥」以全新沉浸式接待中心、建築美學，以及永續共享精神，為台北水岸注入截然不同的生活想像。

設計不只是表面，更是一場美好與永續的生活哲學實踐

「遠雄泱玥」地段條件優越，最大亮點是「前擁河岸、後倚大屯山」，構成城市中難得一見的山河雙景。置身於此，知名主持人吳怡霈彷彿踱步到另一個時空，她形容，「這是一棟以自然忘記時間的建築」，空間的留白之處也美得令她讚嘆。負責此案的李祖原聯合建築事務所建築師趙之彬表示，「對我來講，它是一個沉浸式的設計。」在設計上，他特別將這棟建築，與遠雄品牌未來五十年的理念「美好共生」相呼應，讓「美好生活」與「環境永續共生」這兩個未來建築發展趨勢，做出相融適切的結合。

「遠雄泱玥」不只面山面河、擁有優越的自然條件，它更像是一幅「城市山水畫」，被建築師重新賦予新的生活定義。建築師趙之彬表示：「我希望這棟建築能夠去融合環境，讓人置身其中能夠真正地沉浸放鬆，甚至與大自然的環境融為一體。」也因此，「遠雄泱玥」的建築設計上並非以華麗外觀取勝，而是透過感官體驗、材質肌理、光線引導到整體空間氛圍的層層堆疊，讓人一踏入就能放鬆心緒，沉浸其中，逐漸忘記時間的存在。

這樣的建築理念，也延伸至接待中心的打造。遠雄泱玥顛覆傳統展示空間的想像，打造一座以「沉浸式體驗」為核心的展示場域。負責操刀設計的gapa associates設計執行陳威誌解釋，「此次設計的觸發點，其實就是希望超越傳統接待中心展示與接待的功能，轉而融入遠雄品牌所強調的——與自然景觀無縫接軌的概念。」他特別指出，面對河岸的露台全部採用透明設計，視線不再被陽台欄杆切斷，而是與室內外視覺自然流動，讓人儘管待在室內，卻也彷彿坐在河岸旁，與風、陽光、水聲一起生活。

這樣的設計，不只讓接待中心更具沉浸式體驗，也打破了「看房只是看樣品」的認知，讓來訪者先行體驗「走進未來的生活場景」，這樣的接待空間不僅展示了產品，也更讓訪客感受到產品背後所代表的品牌文化，也就是自然水岸與永續生活的美好理念。」

材質選用低調自然，建築設計回應地景起伏

為呼應「建築融入環境」的理念，「遠雄泱玥」接待中心採用大量深色系與天然木材，搭配柔和光線與開放式動線設計，營造出如山體般的延展與沉靜氛圍。「我們希望整個人造建築物是消失於地景之上，讓自然成為主角。」陳威誌表示。

三層屋簷造型為接待中心製造了印象深刻的記憶點，模擬自然地景起伏，展現地貌與建築共生意象，陳威誌希望來訪者從一走入接待中心，就如同踏上一場與自然對話的旅程，從第一眼起既對建築本身產生強烈印象，更被喚起了想與建築一同探索水岸環境、沉浸於自然生活的渴望。

規劃47~75坪，打造細膩共生的水岸生活藍圖

「遠雄泱玥」整體坪數規劃47、57、75坪，主打中大坪數格局，滿足自住、換屋及二代置產傳承需求。除視野開闊、隱私性高外，更藉由空間中材質選用與光影引導，建構柔和且安定的生活節奏。

「我們希望把戶外水岸的景色帶到室內。」建築師趙之彬表示，「透過『遠雄泱玥』，我們期待定義一個新的生活態度，讓建築與自然環境能夠融合為一體。」這不只是空間設計的語言，更是回應人們對未來居住本質的重新思考。

「畢竟，我們身處在一個，台北市很難得可以同時看到山、看到河、甚至看到夕陽的生活環境。」陳威誌感性表示，地理環境是建案獨一無二的DNA，設計上特別注入『共享共生』這樣的概念，就是希望讓這樣的景致與生活理念能夠一脈相承、持續流轉。

一個讓人忘記時間的地方，是最懂生活的地方

由兩大知名建築師與設計師傾力操刀打造，「遠雄泱玥」試圖傳遞的生活理念，再一次打破豪宅提案框架，從選址、規劃、接待中心到整體氛圍，皆展現出台北水岸豪宅的全新格局。

不只是參觀，更是進入一場真實可感的沉浸式生活體驗。「遠雄泱玥」跳脫傳統接待空間的侷限，讓人從踏進空間那一刻起，就開始與未來生活產生連結。

「遠雄泱玥」無疑是一個值得親自走一趟、體驗感受的當代居所典範。不如擇一個午後，走進這座建築與自然共舞的沉浸場域，在時間暫停的片刻裡，遇見理想中真正的家。

遠雄泱玥

個案官網｜https://www.fgrealty.tw/7esl43

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