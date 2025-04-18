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建築藏進風景裡！水岸心奢華「沉浸式接待中心 」美到讓人忘記時間

▲▼ 遠雄泱玥,大屯山,河岸,水景,景觀,豪宅,遠雄,共享,共生,自然,沉浸式,接待中心,吳怡霈 。（圖／擷取自影片）

▲「遠雄泱玥」與自然共生的建築概念，讓知名主持人吳怡霈也讚歎。（圖／擷取自影片，下同）

房產中心／綜合報導

在繁忙都市節奏裡，不免渴望有一處能真正放慢腳步、與自然共生的生活場域。優雅座落於台北水岸的豪宅新案「遠雄泱玥」，彷彿一首靜靜隱於山水與自然對話的詩。坐擁大屯山系與河岸水景，基地位於北士科重劃區核心地段，「遠雄泱玥」以全新沉浸式接待中心、建築美學，以及永續共享精神，為台北水岸注入截然不同的生活想像。

設計不只是表面，更是一場美好與永續的生活哲學實踐
「遠雄泱玥」地段條件優越，最大亮點是「前擁河岸、後倚大屯山」，構成城市中難得一見的山河雙景。置身於此，知名主持人吳怡霈彷彿踱步到另一個時空，她形容，「這是一棟以自然忘記時間的建築」，空間的留白之處也美得令她讚嘆。負責此案的李祖原聯合建築事務所建築師趙之彬表示，「對我來講，它是一個沉浸式的設計。」在設計上，他特別將這棟建築，與遠雄品牌未來五十年的理念「美好共生」相呼應，讓「美好生活」與「環境永續共生」這兩個未來建築發展趨勢，做出相融適切的結合。

▲▼ 遠雄泱玥,大屯山,河岸,水景,景觀,豪宅,遠雄,共享,共生,自然,沉浸式,接待中心,吳怡霈 。（圖／擷取自影片）

▲▼ 遠雄泱玥,大屯山,河岸,水景,景觀,豪宅,遠雄,共享,共生,自然,沉浸式,接待中心,吳怡霈 。（圖／擷取自影片）

▲▼ 遠雄泱玥,大屯山,河岸,水景,景觀,豪宅,遠雄,共享,共生,自然,沉浸式,接待中心,吳怡霈 。（圖／擷取自影片）

「遠雄泱玥」不只面山面河、擁有優越的自然條件，它更像是一幅「城市山水畫」，被建築師重新賦予新的生活定義。建築師趙之彬表示：「我希望這棟建築能夠去融合環境，讓人置身其中能夠真正地沉浸放鬆，甚至與大自然的環境融為一體。」也因此，「遠雄泱玥」的建築設計上並非以華麗外觀取勝，而是透過感官體驗、材質肌理、光線引導到整體空間氛圍的層層堆疊，讓人一踏入就能放鬆心緒，沉浸其中，逐漸忘記時間的存在。

▲▼ 遠雄泱玥,大屯山,河岸,水景,景觀,豪宅,遠雄,共享,共生,自然,沉浸式,接待中心,吳怡霈 。（圖／擷取自影片）

這樣的建築理念，也延伸至接待中心的打造。遠雄泱玥顛覆傳統展示空間的想像，打造一座以「沉浸式體驗」為核心的展示場域。負責操刀設計的gapa associates設計執行陳威誌解釋，「此次設計的觸發點，其實就是希望超越傳統接待中心展示與接待的功能，轉而融入遠雄品牌所強調的——與自然景觀無縫接軌的概念。」他特別指出，面對河岸的露台全部採用透明設計，視線不再被陽台欄杆切斷，而是與室內外視覺自然流動，讓人儘管待在室內，卻也彷彿坐在河岸旁，與風、陽光、水聲一起生活。

▲▼ 遠雄泱玥,大屯山,河岸,水景,景觀,豪宅,遠雄,共享,共生,自然,沉浸式,接待中心,吳怡霈 。（圖／擷取自影片）

▲▼ 遠雄泱玥,大屯山,河岸,水景,景觀,豪宅,遠雄,共享,共生,自然,沉浸式,接待中心,吳怡霈 。（圖／擷取自影片）

這樣的設計，不只讓接待中心更具沉浸式體驗，也打破了「看房只是看樣品」的認知，讓來訪者先行體驗「走進未來的生活場景」，這樣的接待空間不僅展示了產品，也更讓訪客感受到產品背後所代表的品牌文化，也就是自然水岸與永續生活的美好理念。」

材質選用低調自然，建築設計回應地景起伏
為呼應「建築融入環境」的理念，「遠雄泱玥」接待中心採用大量深色系與天然木材，搭配柔和光線與開放式動線設計，營造出如山體般的延展與沉靜氛圍。「我們希望整個人造建築物是消失於地景之上，讓自然成為主角。」陳威誌表示。

▲▼ 遠雄泱玥,大屯山,河岸,水景,景觀,豪宅,遠雄,共享,共生,自然,沉浸式,接待中心,吳怡霈 。（圖／擷取自影片）

▲▼ 遠雄泱玥,大屯山,河岸,水景,景觀,豪宅,遠雄,共享,共生,自然,沉浸式,接待中心,吳怡霈 。（圖／擷取自影片）

三層屋簷造型為接待中心製造了印象深刻的記憶點，模擬自然地景起伏，展現地貌與建築共生意象，陳威誌希望來訪者從一走入接待中心，就如同踏上一場與自然對話的旅程，從第一眼起既對建築本身產生強烈印象，更被喚起了想與建築一同探索水岸環境、沉浸於自然生活的渴望。

規劃47~75坪，打造細膩共生的水岸生活藍圖
「遠雄泱玥」整體坪數規劃47、57、75坪，主打中大坪數格局，滿足自住、換屋及二代置產傳承需求。除視野開闊、隱私性高外，更藉由空間中材質選用與光影引導，建構柔和且安定的生活節奏。

「我們希望把戶外水岸的景色帶到室內。」建築師趙之彬表示，「透過『遠雄泱玥』，我們期待定義一個新的生活態度，讓建築與自然環境能夠融合為一體。」這不只是空間設計的語言，更是回應人們對未來居住本質的重新思考。

▲▼ 遠雄泱玥,大屯山,河岸,水景,景觀,豪宅,遠雄,共享,共生,自然,沉浸式,接待中心,吳怡霈 。（圖／擷取自影片）

「畢竟，我們身處在一個，台北市很難得可以同時看到山、看到河、甚至看到夕陽的生活環境。」陳威誌感性表示，地理環境是建案獨一無二的DNA，設計上特別注入『共享共生』這樣的概念，就是希望讓這樣的景致與生活理念能夠一脈相承、持續流轉。

一個讓人忘記時間的地方，是最懂生活的地方
由兩大知名建築師與設計師傾力操刀打造，「遠雄泱玥」試圖傳遞的生活理念，再一次打破豪宅提案框架，從選址、規劃、接待中心到整體氛圍，皆展現出台北水岸豪宅的全新格局。

不只是參觀，更是進入一場真實可感的沉浸式生活體驗。「遠雄泱玥」跳脫傳統接待空間的侷限，讓人從踏進空間那一刻起，就開始與未來生活產生連結。

「遠雄泱玥」無疑是一個值得親自走一趟、體驗感受的當代居所典範。不如擇一個午後，走進這座建築與自然共舞的沉浸場域，在時間暫停的片刻裡，遇見理想中真正的家。

遠雄泱玥
個案官網｜https://www.fgrealty.tw/7esl43
預約專線｜0800-502-555

關鍵字：遠雄泱玥大屯山河岸水景景觀豪宅遠雄共享共生自然沉浸式接待中心吳怡霈

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