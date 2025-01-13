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【廣編】遠雄泱玥實登表現亮眼　宣告北市新水岸豪宅聚落崛起

▲▼台北,北士科,遠雄泱玥,房價,水岸,豪宅。（圖／業者提供）

▲「遠雄泱玥」立地條件優越，前後永久棟距吸引高資產客層目光。

圖、文／遠雄提供

根據內政部最新實登資料，北士科「遠雄泱玥」在2024年10月到11月間有7戶成交價突破軟橋段天花板，光是中間層9樓每坪已有138.8萬元水準，中高層14樓則來到每坪142.4萬元，高層23樓更以143.9萬元成為北士科房市榜首。遠雄行銷副總黃淑真認為，「遠雄泱玥」的客層是「看得懂北士科價值、對新水岸生活型態有嚮往的層峰人士」。市場同業也直指，新洲美段具有國際濱水商圈氛圍，大直明水路水岸首排名宅經驗，將在北士科無堤水岸重現。

北士科是台北市中心最後一塊重劃區與最後一塊科學園區的「雙壓軸」地段，全區94.38公頃，水岸特區僅占其中4%，且又是北市絕無僅有的「無堤水岸」，結合遊艇碼頭、金仁寶與新壽總部形塑出國際濱水城區規劃。若再進一步觀察可開發地塊，北士科水岸特區內，具備擁山面河永久棟距條件的基地，更只有不到1%的存量，就位於「遠雄泱玥」所在的河美街。

「遠雄泱玥」基地996坪，主力坪數為47坪、57坪，高樓層特別戶規劃至75坪，面河美街戶型均可俯瞰沒有堤防阻擋視線的基隆河，遠眺雙溪、淡水河三河交匯的壯闊視野，後又有陽明山系連綿開闊的峰巒景色，不僅具備保值增值空間，也吸引追求與自然親近、享有私密寧靜的高端客群青睞。銷售現場透露，買方出手多數帶有置產思維，客層偏輕壯世代，認同並且看好新區域發展前景，其中也不乏重視資產傳承價值，為二代置產。

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關鍵字：台北北士科遠雄泱玥房價水岸豪宅

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