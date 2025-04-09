LaLaport來了！南港最強5大生活圈揭密　在地揭高CP值路段

記者項瀚／台北報導

南港近來話題不斷，有漢來飯店、LaLaport、輝達等等，那房市表現如何？最新一集《地產詹哥老實說》邀請中信房屋南港昆陽加盟店經理陳柏任，他詳盡分析南港房市，點出高CP值路段，也直言由於南港有「10大建設」加持，受打房衝擊小。

▲南港近來話題不斷，有漢來飯店、LaLaport、輝達等等，那房市表現如何？（圖／記者項瀚攝）

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陳柏任表示：「南港過去工廠多，給人『黑鄉』的感覺，甚至最初捷運藍線開通時，還只到昆陽站，但這同時也是優勢，在大家都在都更的時候，南港的地主大多產權單一，開發速度就會快很多。」

陳柏任指出，南港近年有「10大建設」，包括台電CR1、富邦大南港、南港調車廠、國產改建案、台電AR1、世界明珠、南港隧道、南港轉運站、南港之星、商場LaLaport，此外未來3~5年將新增33~35萬坪商辦供給，「南港建設多，屋主對價格也很堅持，因此受到政府打房衝擊小。」

▲陳柏任指出，南港近年有「10大建設」，未來3~5年將新增33~35萬坪商辦供給。（圖／翻攝自《地產詹哥老實說》）

房價方面，陳柏任以指標案「世界明珠」舉例，「疫情前每坪賣120~130萬元，被大家覺得不可思議，現在回頭來看已購客都在偷笑，據了解該案高樓層單價已成交到188萬元。」

陳柏任觀察：「其實南港近年房價漲多，在地人比較買不下去，大多都是外來客。」但他也指出，南港也不是所有地方都那麼貴，「南港生活圈可分為後山埤、昆陽站、重陽重劃區、經貿南軟園區、中研特區，其中以中研院周圍房價最親民，公寓5字頭，新建案則約90~100萬元。」

而談到高CP值路段，陳柏任表示：「松河街、重陽路、南港路、橫科路都是相對親民，雖然目前看起來市容較舊，但未來都有機會都更。」