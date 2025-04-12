小姑新房不住「硬要跟哥哥住」　男友晃整天！人妻怒了...網逆風挺

▲小姑不住新房，反而要與哥嫂一起住。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名人妻透露，老公婚前買下一間房子，而小姑明明也有房子卻選擇出租收租金，反倒跟哥哥住同一屋簷下，態度高傲且男友每天都來閒晃，已經影響原PO與孩子的生活了，「哥哥都結婚了，妳不會不好意思嗎？」文章曝光後，全場吵翻，「既然公婆出頭期，你有什麼資格鬼叫」、「人不要臉天下無敵」。

一名女網友在臉書《靠北婚姻》表示，小姑在銀行上班，也買了一間房子，但房子放著不住，她當起收租婆，自己卻跑來原PO家來住。

不僅如此，原PO無奈抱怨，小姑沒有家教，且男友每天都會來找她，整天在家裡晃來晃去，加上對方比原PO年紀大很多歲，根本無法交談，令原PO非常不堪其擾。

由於老公非常疼小姑，並不介意她長期居住，原PO不知該如何是好，只好藉由社團隔空喊話，「哥哥都結婚了，妳不會不好意思嗎？」

底下網友熱議，「我先生的妹妹一樣住到48歲，才去住新房子」、「房子公婆有出錢嗎」、「說真的，這種事情要跟老公討論，而不是diss小姑」、「自己再去外面買房子」、「公婆頭期款沒有指定送給你們，那妹妹就會覺得可以住」、「既然公婆出頭期款，你有什麼資格鬼叫」、「人不要臉天下無敵」。

事後，原PO坦言，公婆有出頭期款，但這是婚前所買的房子，她身上是有頭期款的，「我要怎麼出呢？我老公出房貸，我負擔小孩費用，請問這樣我沒出到錢嗎？」